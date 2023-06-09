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Уровень воды в Каховском водохранилище в сутки снизился еще на 1 м, - Укргидроэнерго

9 июня, 2023 пятница
10:23
Общество

Уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя на Днепропетровщине за последние сутки снизился еще на метр и по состоянию на утро 9 июня составляет 11,74 м

Об этом сообщает пресс-служба Укргидроэнерго.

"По состоянию на 08:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 м. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр. А с утра 6 июня уровень воды упал в общей сложности уже на 4,7 метра", - говорится в сообщении.

"Под водой находится более половины здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться", - добавили в компании.

Следует отметить, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС происходит постепенное обмеление Каховского водохранилища, что непосредственно влияет на водоснабжение Никополя и других населенных пунктов района, а также большей части Кривого Рога.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
  • 6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
  • Из-за подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС на вечер 8 июня с опасных территорий эвакуировали более 2,3 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей.
  • Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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Украина
Никополь
Каховская ГЭС
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