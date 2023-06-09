Об этом сообщает пресс-служба Укргидроэнерго.

"По состоянию на 08:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 м. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр. А с утра 6 июня уровень воды упал в общей сложности уже на 4,7 метра", - говорится в сообщении.

"Под водой находится более половины здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться", - добавили в компании.

Следует отметить, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС происходит постепенное обмеление Каховского водохранилища, что непосредственно влияет на водоснабжение Никополя и других населенных пунктов района, а также большей части Кривого Рога.