Об этом сообщил заслуженный журналист Украины, экс-заместитель генерального директора Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГРТРК) по радиовещанию Григорий Южда в эфире Эспрессо.

"На сегодняшний день уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 1,5 м. Если точно, то на 1,4 м. Причина в том, что российские оккупанты 11 ноября, отступая с правого берега на левый, взорвали три заборных шандора на дамбе. Каховской ГЭС. Теперь вода неконтролируемо переливается из верхнего бьефа (участок, расположенный у шлюза или плотины, - ред.) Днепра в нижней", - подчеркнул он.

Григорий Южда отметил, что нормативный уровень водохранилища составляет 16 м, а сейчас он - 14,6 и это является значительным показателем.