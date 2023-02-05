Уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 1,5 м в результате подрыва россиянами шандоров ГЭС, - журналист Южда
Каховское водохранилище обмелело на 1,4 м из-за подрыва россиянами шандоров на ГЭС во время отступления с правобережья
Об этом сообщил заслуженный журналист Украины, экс-заместитель генерального директора Киевской государственной региональной телерадиокомпании (КГРТРК) по радиовещанию Григорий Южда в эфире Эспрессо.
"На сегодняшний день уровень воды в Каховском водохранилище упал почти на 1,5 м. Если точно, то на 1,4 м. Причина в том, что российские оккупанты 11 ноября, отступая с правого берега на левый, взорвали три заборных шандора на дамбе. Каховской ГЭС. Теперь вода неконтролируемо переливается из верхнего бьефа (участок, расположенный у шлюза или плотины, - ред.) Днепра в нижней", - подчеркнул он.
Григорий Южда отметил, что нормативный уровень водохранилища составляет 16 м, а сейчас он - 14,6 и это является значительным показателем.
- 9 января Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки, сообщил, что уровень воды в Днепре увеличивается, а в Каховском водохранилище уменьшается . Он отметил, что такие действия кафиров могут быть направлены на островную часть Днепра.
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