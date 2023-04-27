Уровень воды в Днепре возле Киева за сутки вырос на 9 см

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

По состоянию на утро 27 апреля уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9,309 см - это на 9 см выше показателя, который был в минувший день.

"Третий день подряд уровень паводка растет - за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. В настоящее время уровень паводка на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, однако власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" – отметил Сергей Попко, начальник КМВА.