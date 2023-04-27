Уровень воды в Днепре возле Киева за сутки вырос на 9 см
За сутки в реке Днепр в районе Киева уровень воды поднялся на 9 см: за три дня наблюдается подъем на 26 см
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
По состоянию на утро 27 апреля уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9,309 см - это на 9 см выше показателя, который был в минувший день.
"Третий день подряд уровень паводка растет - за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. В настоящее время уровень паводка на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, однако власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" – отметил Сергей Попко, начальник КМВА.
- Напомним, в восьми областях Украины наблюдается сезонный подъем уровня воды в реках, в минувший день, 26 апреля, подтопленными оставались 716 домохозяйств и 121 дом, однако уровень постепенно снижается.
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