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Уровень воды в Днепре по Киеву увеличился на метр из-за интенсивной работы ГЭС, - КГГА

12 октября, 2022 среда
11:36
Общество

Повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По его словам, уровень воды в Днепре поднялся примерно на 1 метр. Это связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые сейчас работают в интенсивном режиме поддержки объединенной энергетической системы Украины.

"Городские службы контролируют ситуацию. По информации специалистов, уровень воды стабилизируется в течение недели", – успокаивают в КГГА.

  • Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.
  • Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
  • Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрик, по Франковщине , в Тернопольской области сработало ПВО. Также пострадали многие другие области и города Украины.
  • В ряде из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.

  • Украинцев просят максимально ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии.

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