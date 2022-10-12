Уровень воды в Днепре по Киеву увеличился на метр из-за интенсивной работы ГЭС, - КГГА
Повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС
Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По его словам, уровень воды в Днепре поднялся примерно на 1 метр. Это связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые сейчас работают в интенсивном режиме поддержки объединенной энергетической системы Украины.
"Городские службы контролируют ситуацию. По информации специалистов, уровень воды стабилизируется в течение недели", – успокаивают в КГГА.
- Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.
- Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
- Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрик, по Франковщине , в Тернопольской области сработало ПВО. Также пострадали многие другие области и города Украины.
- В ряде из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.
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Украинцев просят максимально ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии.
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