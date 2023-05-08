Уровень владения украинским языком можно проверить онлайн: как пройти тест
Украинцам предлагают узнать свой уровень знания языка благодаря онлайн-тесту бесплатно, также можно присоединиться к обучению
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .
"Национальный онлайн-проект по тестированию и изучению украинского языка "Мой язык" позволит не только бесплатно определить свой уровень, но и повысить его", - пишут в пресс-службе.
Сообщается, что благодаря инновационной технологии адаптивного тестирования, этот тест может быстро определить уровень владения украинским языком.
Тестирование онлайн в свободном доступе и проходить его можно в любое время. Выполняя минимальное количество задач - 30 человек может получить качественные результаты и при этом каждый раз получить новые вопросы, ведь разработано более тысячи тестовых вопросов. В то же время пользователю предлагаются каждый раз сложнее предыдущего правильно выполненного задания или проще неправильно.
"Этот тест можно время от времени проходить всю жизнь, постоянно улучшая собственные навыки владения украинским языком", - добавляют организаторы.
Время на прохождение теста ограничено до часа, хотя для прохождения теста, вероятно, потребуется примерно 20-30 минут.
- Соучредительница ОО "Смарт образование" Иванна Коберник считает , что Министерство образования и науки Украины давно должно было разработать упрощенный курс украинского языка, литературы и истории для детей, полноценно обучающихся в другой системе.
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