Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

"Национальный онлайн-проект по тестированию и изучению украинского языка "Мой язык" позволит не только бесплатно определить свой уровень, но и повысить его", - пишут в пресс-службе.

Сообщается, что благодаря инновационной технологии адаптивного тестирования, этот тест может быстро определить уровень владения украинским языком.

Тестирование онлайн в свободном доступе и проходить его можно в любое время. Выполняя минимальное количество задач - 30 человек может получить качественные результаты и при этом каждый раз получить новые вопросы, ведь разработано более тысячи тестовых вопросов. В то же время пользователю предлагаются каждый раз сложнее предыдущего правильно выполненного задания или проще неправильно.

"Этот тест можно время от времени проходить всю жизнь, постоянно улучшая собственные навыки владения украинским языком", - добавляют организаторы.

Время на прохождение теста ограничено до часа, хотя для прохождения теста, вероятно, потребуется примерно 20-30 минут.

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