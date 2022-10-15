Уровень сбития иранских дронов-камикадзе – 60-70%, - руководитель центра подготовки операторов БПЛА Таран
Вооруженные силы Украины сбивают до 70% иранских дронов-камикадзе и могут повысить этот показатель, но проблема полностью не будет решена
Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран.
"Я считаю, что те вещи, которые сейчас делают ВСУ и тот вариант ущерба, который они сейчас нашли, является максимально эффективным. Мы пользуемся инструментами времен Второй мировой войны. Крупнокалиберные пулеметы и обнаружение их на подлете. Поэтому и повышается с каждым днем процент их уязвимости ", – отметил он.
По мнению Тарана, ВСУ не стоят на месте в этом вопросе, развиваются и двигаются вперед.
"Полностью проблему мы не решим. Если уровень ущерба сейчас 60-70%, то я думаю, что мы доведем это и до лучших показателей", - подытожил он.
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