Уровень ракетной угрозы сохраняется высоким: враг держит в Черном море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"
По состоянию на 10:00 в акватории Черного моря на боевом дежурстве у врага находится один надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"
Об этом в телемарафоне информирует представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Ракетоносители уменьшились в два раза, если вечером их еще было два на боевом дежурстве, то сейчас в Черном море в целом корабль на группировку уменьшен до 7 единиц и находится только один надводный ракетоноситель", - рассказала спикер.
Сообщается, что российские войска благодаря этому могут применить 8 ракет типа "Калибр".
"Кроме того, присоединиться к другому ракетоносителю достаточно 2-3 часа. Это означает, что уровень ракетной угрозы с моря все же сохраняется высоким", - добавляет Гуменюк.
- Стоит отметить, что 13 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что российская армия во время массированных ракетных атак начала реже применять ракеты "Калибр" . Они держат их как дополнительный способ поражения и рассредоточения нашей ПВО.
- По состоянию на 13 июня все вражеские ракетоносители находились в пунктах базирования .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное