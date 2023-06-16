Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Уровень ракетной угрозы сохраняется высоким: враг держит в Черном море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"

Уровень ракетной угрозы сохраняется высоким: враг держит в Черном море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"

16 июня, 2023 пятница
10:03
Война с Россией

По состоянию на 10:00 в акватории Черного моря на боевом дежурстве у врага находится один надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"

Об этом в телемарафоне информирует представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ракетоносители уменьшились в два раза, если вечером их еще было два на боевом дежурстве, то сейчас в Черном море в целом корабль на группировку уменьшен до 7 единиц и находится только один надводный ракетоноситель", - рассказала спикер.

Сообщается, что российские войска благодаря этому могут применить 8 ракет типа "Калибр".

"Кроме того, присоединиться к другому ракетоносителю достаточно 2-3 часа. Это означает, что уровень ракетной угрозы с моря все же сохраняется высоким", - добавляет Гуменюк.

Крым
Читайте также:
путін та шойгу
14 июня, 2023 среда
Конфликт обостряется: Пригожин игнорирует приказы уже не только Шойгу, но и Путина, – политический эксперт Эйдман
ізраїль україна
15 июня, 2023 четверг
"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных
береговий ракетний комплекс "Бал"
15 июня, 2023 четверг
В Генштабе рассказали, каким областям грозит перебазированный на Брянщину ракетный комплекс "Бал"
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 40.89
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
16 июня
10:37
Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024
10:34
Андрей Павелко
Суд изменил меру пресечения президенту УАФ Павелко и отправил его под стражу на 60 суток
10:33
Украина установила местонахождение в Венгрии 11 военнопленных
10:33
Во Вьетнаме "Мавка. Лесная песня" вышла в широкий кинопрокат
10:32
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украинские войска "выманивают" резервы РФ по нескольким направлениям, - Згурец
10:23
Порошенко передал десантным бригадам 4 тысячи фугасных снарядов с "приветами русне"
10:20
Анонс
Северная Македония – Украина: где и когда смотреть первый матч Реброва в квалификации Евро-2024
10:19
Обновлено
ВСУ имеют успех на отдельных участках возле Угледара Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах. В районе Ступочек вытеснили россиян с занимаемых позиций
10:12
Обновлено
Курс валют на 16 июня: стоимость доллара, евро, злотого в обменниках
10:09
Партнерский материал
Роль Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в игорном бизнесе Украины. Какие налоги платят казино
10:01
OPINION
Снимайте портреты, ищите общие ценности
09:47
Обновлено
Полетами МиГив Россия проверяла готовность украинской ПВО для дальнейшего запуска "шахедов", - Сил обороны юга
09:38
Китай запустил в космос ракету со 41 спутником на борту
09:38
На Херсонщине враг начинает возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции, усиливает обстрелы, - Гуменюк
09:27
Концерн Rheinmetall планирует предоставить Украине снаряды для установок Gepard
09:17
В Украину прибыл президент ЮАР Рамафоса
09:15
КНДР провела испытания ракет
Военные Южной Кореи получили из моря часть ракеты, запущенной КНДР
08:34
В Канаде столкнулись автобус и грузовик: 15 погибших, 10 раненых
08:30
Полномасштабное вторжение в Украину: за сутки РФ потеряла 590 солдат, 10 танков и 16 боевых бронемашин
08:29
Наступательные операции Украины создают условия для более широких целей контрнаступления, - ISW
08:17
Аналитика
Свежие кремлевские нарративы
08:16
Испания передаст Украине 20 БТР и 4 отремонтированных танка Leopard 2A4
08:05
OPINION
В Пекине задумались над судьбой побежденной России
07:47
Пентагон
Утечка данных из Пентагона: подозреваемому Тейшейре предъявлены обвинения по шести пунктам
07:13
За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 7 артподразделений россиян на огневых позициях
06:57
россия хакер
Ряд правительственных учреждений США подвергся глобальной хакерской атаке, среди них минэнергетики
06:30
Путин и Лукашенко
Лукашенко делает провокационный выбор и уступает Кремлю все больший контроль над Беларусью, - Госдеп США
05:58
Германия передала Украине два танка для разминирования Wisent 1
05:36
флаг России
"Существует государственная политика или схема": США раскритиковали Россию за торговлю гражданами Украины
01:55
Вадим Гутцайт
Гутцайт назвал количество украинских спортсменов, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны
01:16
Лига наций: кто сыграет в финале турнира
00:47
В Сумской области из-за российских обстрелов ранены трое детей
00:36
Несколько кликов: украинцам за границей упростили проверку готовности паспортов
00:34
Польских пограничников обстреляли с территории Беларуси
00:30
Венгрия
"Россия манипулирует правительством": в Венгрии возник скандал из-за инициированного РПЦ освобождения украинских пленных
00:13
Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
00:02
В США зарегистрирован законопроект о конфискации и передаче Украине активов РФ, - Зеленский
2023, четверг
15 июня
23:22
Армия дронов: для ВСУ купили 3864 беспилотника
23:20
Зеленский обсудил с лидерами Белиза и Коста-Рики возможность проведения встречи Украина – Латинская Америка
22:54
Обучение украинцев на F-16 начнется летом, в Восточной Европе планируют создать тренинговый центр, - минобороны Нидерландов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV