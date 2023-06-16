Об этом в телемарафоне информирует представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ракетоносители уменьшились в два раза, если вечером их еще было два на боевом дежурстве, то сейчас в Черном море в целом корабль на группировку уменьшен до 7 единиц и находится только один надводный ракетоноситель", - рассказала спикер.

Сообщается, что российские войска благодаря этому могут применить 8 ракет типа "Калибр".

"Кроме того, присоединиться к другому ракетоносителю достаточно 2-3 часа. Это означает, что уровень ракетной угрозы с моря все же сохраняется высоким", - добавляет Гуменюк.