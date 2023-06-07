"Уровень радиации в норме": в ОВА назвали ситуацию на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС стабильной
Ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции после подрыва россиянами Каховской ГЭС стабильна, уровень радиации в норме
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко во время учений гражданской защиты 7 июня в Запорожье, передает "Радио Свобода ".
"По состоянию на данный момент ситуация на Запорожской АЭС стабильна. У нас некоторые реакторы находятся на ремонте, некоторые – в холодном простое и один ректор – в горячей остановке. Пруд-охладитель – уровень воды в норме, 16.6. То есть ситуация – стабильная, уровень радиации возле станции и 20-километровой зоны достигает нормы", – сказал чиновник.
По его словам, угрозы водоснабжению Запорожья нет.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, читайте по ссылке .
- Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Украину , чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС для оккупированной Запорожской АЭС.
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