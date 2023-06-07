Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко во время учений гражданской защиты 7 июня в Запорожье, передает "Радио Свобода ".

"По состоянию на данный момент ситуация на Запорожской АЭС стабильна. У нас некоторые реакторы находятся на ремонте, некоторые – в холодном простое и один ректор – в горячей остановке. Пруд-охладитель – уровень воды в норме, 16.6. То есть ситуация – стабильная, уровень радиации возле станции и 20-километровой зоны достигает нормы", – сказал чиновник.

По его словам, угрозы водоснабжению Запорожья нет.