Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сказал в интервью РБК-Украина .

"Больше темноты, но больше полицейских на улицах. Уровень преступности по Украине на сегодняшний день у нас снизился на 13%, а как раз во время блекаута – среда-четверг, уровень преступности снизился на 16%. Присутствие полицейских, взаимодействие с населением и объединение общин, оно дало свой результат", - сказал он.

По словам Клименко, впереди еще очень много вызовов и сохранить именно безопасную страну, а что касается криминогенной ситуации – это задача Нацпола

"Это касается и мошенничества, которое выросло в нашем государстве с начала боевых действий, это касается и имущественных краж, квартирных. Мы же понимаем, сколько людей покинуло свои дома и сколько у нас было заявлений, о том, что эти дома разбиты врагом. той же Харьковской, или Херсонской области. Или ограблены врагом", - подчеркнул он.

В целом Украина пережила уже восемь массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру страны. Поэтому образовался дефицит в энергосистеме, а украинцы столкнулись с длительным выключением электроэнергии.

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