Уровень преступности в Украине снизился на 13% при выключении электроэнергии, - глава Нацполиции
Сегодня уровень преступности по Украине снизился на 13%, а присутствие полицейских, взаимодействие с населением и объединение общин дало свой результат
Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сказал в интервью РБК-Украина .
"Больше темноты, но больше полицейских на улицах. Уровень преступности по Украине на сегодняшний день у нас снизился на 13%, а как раз во время блекаута – среда-четверг, уровень преступности снизился на 16%. Присутствие полицейских, взаимодействие с населением и объединение общин, оно дало свой результат", - сказал он.
По словам Клименко, впереди еще очень много вызовов и сохранить именно безопасную страну, а что касается криминогенной ситуации – это задача Нацпола
"Это касается и мошенничества, которое выросло в нашем государстве с начала боевых действий, это касается и имущественных краж, квартирных. Мы же понимаем, сколько людей покинуло свои дома и сколько у нас было заявлений, о том, что эти дома разбиты врагом. той же Харьковской, или Херсонской области. Или ограблены врагом", - подчеркнул он.
- В целом Украина пережила уже восемь массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру страны. Поэтому образовался дефицит в энергосистеме, а украинцы столкнулись с длительным выключением электроэнергии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.2
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.89
- Актуальное
- Важное