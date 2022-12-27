Уровень падения ВВП Украины до конца года будет меньше, чем прогнозировали в феврале, – Минэкономики
Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2022 года составит 32%, а не 50%, как прогнозировали в феврале
Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба ведомства.
"По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля - не более 32%. Украинский бизнес проявил значительную гибкость и выносливость, а нашей задачей, как Правительства, было поддержать его - кредитованием, грантовыми программами на заведение собственного дела, а также поддержкой безработных", - сказала Свириденко.
"На следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%, ведь мы уверены, что это будет год победы", - добавила она.
Глава Минэкономики подчеркнула, что рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета. Даже в условиях войны, учитывая разрушение предприятий и выезд части трудоспособного населения за границу, Украине все равно удается самостоятельно обеспечивать 50% поступлений в бюджет.
"Остальные 50% - помощь международных партнеров", - подчеркнула Свириденко.
- 19 декабря исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Еспресо спрогнозировал, что из-за перебоев с электроэнергией ВВП Украины будет непрерывно падать.
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