Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба ведомства.

"По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля - не более 32%. Украинский бизнес проявил значительную гибкость и выносливость, а нашей задачей, как Правительства, было поддержать его - кредитованием, грантовыми программами на заведение собственного дела, а также поддержкой безработных", - сказала Свириденко.

"На следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%, ведь мы уверены, что это будет год победы", - добавила она.

Глава Минэкономики подчеркнула, что рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета. Даже в условиях войны, учитывая разрушение предприятий и выезд части трудоспособного населения за границу, Украине все равно удается самостоятельно обеспечивать 50% поступлений в бюджет.

"Остальные 50% - помощь международных партнеров", - подчеркнула Свириденко.

19 декабря исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Еспресо спрогнозировал, что из-за перебоев с электроэнергией ВВП Украины будет непрерывно падать.

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