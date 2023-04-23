Надо детям сделать жизнь легче. Проблема в том, что это подход к ситуативному облегчению без учета контекста. Что-то вроде зайти в больничные палаты в отдел хирургии и вытаскивать всем пациентам катетеры из рук и срезать гипсы в травматологии. Пусть станет легче людям немного, потому что им тяжело. Интересно, как скоро врачи вызовут охрану.

Но основополагающая проблема всех образовательных оптимизаций и послаблений в том, что даже такая гипер-перегруженная школа, как сейчас, уже не успевает за требованиями и сложностью мира. О современной школе уже давно шутят, что она готовит детей к миру, которого уже не будет. И упрощение – это лишь тактически приятный шаг к облегчению жизни, но стратегически это еще большая инфантилизация детей и ухудшение их конкурентности. И все чатджипити приведут к уменьшению доли людей, которые смогут адекватно воспринимать технологический мир и разбираться в нем.

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Основная проблема всех образовательных оптимизаций и послаблений в том, что даже такая гипернагруженная школа как сейчас уже не успевает за требованиями и сложностью мира

И попытка уменьшить количество уроков химии и математики для тех, кто собирается рисовать и танцевать — вообще смешна, потому что оно так не работает. Да, можно забить на точные науки и рисовать себе хорошо или петь, но общий уровень образования общества — это нечто вроде коллективного иммунитета. Он показывает состояние его здоровья и перспектив, на что оно, собственно, способно. Образование оказывает влияние на его развитие, уровень изобретений и прогресс технологий. И качество, и уровень жизни всех людей, безотносительно образования. И когда оперная певица, которой нафиг не нужна валентность атомов и косинусы, потому что она в жизни уже реализовалась в другом, и даже не подозревает, за счет чего и при чем здесь экономика — когда заболеет, то идет в больницу. А там только медсестры и врач с уровнем прошлого десятилетия, потому что все теперь ходят на танцы, пение и литкружок. И в результате у нас наконец-то три нобелевских лауреата из литературы, но эпидемия нового штамма элементарного гриппа косит людей, потому что никто не разработал вакцину и вообще эта вакцина то что-то мутное, еще и чипуют сейчас.

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Выходит, как в той шутке, когда ученики спрашивали, понадобится ли им математика, а учитель отвечал, что нет, что это только для умных детей.

Это только снаружи выглядит просто — разгрузить детей, пусть немного порадуются жизни и отдохнут. А как им потом справляться в высококонкурентной среде из-за того, что их родители даже до середины статью не могут прочитать о чем-то технологическом — неизвестно

Это только снаружи выглядит просто — разгрузить детей, пусть немного порадуются жизни и отдохнут. А как им потом справляться в высококонкурентной среде из-за того, что их родители даже до середины статью не могут прочитать о чем-то технологическом — неизвестно. И когда к родителям приходили их родители на работу – могли без проблем сами понять, чем те занимаются и даже что-то посоветовать по работе. Сейчас уже часть молодых людей не могут точно объяснить своим родителям или бабушке с дедом, в чем точно заключается их работа и прибегают к метафорам. Не говоря уже, что будет через двадцать лет, какие профессии и какие вызовы и процессы.

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Мы и так сейчас уже в нехорошей ситуации — два года ковида и дистанционки и уже год войны забрали нормальное обучение у наших детей. Три года суммарно без нормального образования, и еще неизвестно, что будет

Кстати, мы и так сейчас уже в нехорошей ситуации — два года наводнения и дистанционки и год войны забрали нормальное обучение у наших детей. Три года суммарно без нормального образования, и еще неизвестно, что будет. Но никто даже не задумывается, какую угрозу несет трехлетний провал в образовании для целого поколения, и чем это им вернется в будущем. А им, на секундочку, восстанавливать Украину, которая и до войны была не очень строительной.

Наши дети три года прохохотали в вайберах и зумах, а им, согласно механике и логике функционирования пенсионного обеспечения в Украине, – еще зарабатывать потом на оплату пенсий своих родителей и тех, кто сейчас советует ослабить учебную программу, чтобы дети немного отдохнули. Вот они удивятся, когда в каком-нибудь году в Пенсионном фонде исчезнут все средства на пенсии, и даже не поймут, что случилось и кто виноват. Ведь математика необязательна в жизни. Как и пенсия...

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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