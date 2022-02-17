Уровень напряженности вокруг Украины достиг максимального уровня с 2014 года, - заместитель генсека ООН на заседании по Минским соглашениям
На фоне усиления агрессии РФ и новых обстрелов на Донбассе уровень напряженности вокруг Украины достиг максимального уровня с 2014 года
Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила во время заседания Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям, созванному Россией, сообщает Еспресо.TV.
Дикарло подчеркнула, что ситуация вокруг Украины сейчас очень опасна, и все стороны должны идти исключительно по дипломатическому пути для ее разрешения.
Заместитель подчеркнула, что Минские соглашения являются единственным решением конфликта, которое поддерживает Совбез ООН. По ее словам, за восемь лет войны между Россией и Украиной не произошло никакого прогресса во внедрении этих договоренностей.
Она добавила, что недавние сообщения о многочисленных нарушениях режима прекращения огня вдоль линии разграничения на Донбассе вызывают беспокойство.
"Мы не должны допустить того, чтобы эта эскалация обострилась. Мы призываем все стороны воздержаться от каких-либо односторонних мер, которые идут вразрез с Минскими соглашениями или подрывают дальнейшее их внедрение, включая и то, что касается специального статуса определенным регионам Донецкой и Луганской областей", - заявила Дикарло.
ООН призвала все стороны не делать односторонние шаги, которые могут привести к нарушению Минских соглашений.
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