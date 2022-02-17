Уровень напряженности вокруг Украины достиг максимального уровня с 2014 года, - заместитель генсека ООН на заседании по Минским соглашениям

Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила во время заседания Совета Безопасности ООН по Минским соглашениям, созванному Россией, сообщает Еспресо.TV.



Дикарло подчеркнула, что ситуация вокруг Украины сейчас очень опасна, и все стороны должны идти исключительно по дипломатическому пути для ее разрешения.



Заместитель подчеркнула, что Минские соглашения являются единственным решением конфликта, которое поддерживает Совбез ООН. По ее словам, за восемь лет войны между Россией и Украиной не произошло никакого прогресса во внедрении этих договоренностей.



Она добавила, что недавние сообщения о многочисленных нарушениях режима прекращения огня вдоль линии разграничения на Донбассе вызывают беспокойство.



"Мы не должны допустить того, чтобы эта эскалация обострилась. Мы призываем все стороны воздержаться от каких-либо односторонних мер, которые идут вразрез с Минскими соглашениями или подрывают дальнейшее их внедрение, включая и то, что касается специального статуса определенным регионам Донецкой и Луганской областей", - заявила Дикарло.



ООН призвала все стороны не делать односторонние шаги, которые могут привести к нарушению Минских соглашений.

Напомним, 17 февраля по состоянию на 16:00 российские оккупационные войска 39 раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, из которых 30 - с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины на Донбассе.

Президент США Джо Байден считает реальным новое вторжение России в Украину в ближайшие несколько дней, и сделает она это под фальшивым флагом.