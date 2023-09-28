Экономическая ситуация

По состоянию на конец сентября общий объем финансовой, военной и гуманитарной поддержки, предоставленной Украине внешними партнерами, приблизился к $200 млрд, что сопоставимо с номинальным ВВП Украины в 2021 г. С начала 2023 года Украина получила бюджетное финансирование в форме льготных займов и грантов на сумму 32,5 млрд долл., что уже превышает аналогичный показатель за прошлый год. Общие объемы бюджетной поддержки со стороны Евросоюза на протяжении 2023 г. достигли 13,5 млрд евро, а в конце прошлой недели Украина получила от Евросоюза очередной (восьмой) транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Помимо потребности в непосредственной поддержке Украины самая большая за последние 70 лет война в Европе приводит к потерям европейских стран как замедление реального роста, так и ускорение инфляции. Недавние оценки Национального банка Швейцарии свидетельствуют, что рост реального ВВП по итогам 2022 г. мог быть на 0.1-0.7 п.п. выше, а инфляция на 0.2-0.4 п.п. ниже, если бы Россия не начала полномасштабную войну. Показательно также то, что потери являются наибольшими для стран, имеющих более тесные связи с РФ (Германия), а негативные последствия войны, вероятно, будут гораздо большими в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Обнадеживающим индикатором постепенного возобновления роста в Украине стала публикация данных по обороту розничной торговли. Индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) в январе-июне 2023 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 7.3%. За продолжение этой тенденции и в условиях отсутствия масштабных атак на энергетическую инфраструктуру, это с высокой вероятностью приведет к дальнейшему пересмотру прогнозов роста по итогам 2023 г. в сторону увеличения.

Уровень напряжения в отношениях между Украиной и нашими западными соседями по экспорту аграрной продукции постепенно снижается. После серии запретов на экспорт аграрной продукции из Украины в соседние страны и подачи иска в ВТО со стороны Украины премьер-министр Польши заявил, что правительство создало транзитные коридоры для экспорта украинского зерна в нуждающиеся страны, а министр аграрной политики Украины объявил, что Украина разработала процедуру верификации экспорта 4 агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии. И пока не экспортирует в 5 приграничных стран агропродукцию без их согласования.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 26.09.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 2,6 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,5% до 19,2%. Наибольшим спросом у инвесторов пользовались среднесрочные гривневые ОВГЗ с погашением в июне 2025 г. (привлечено 1,3 млрд грн). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,26%.

По информации Министерства финансов, с начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане и представители бизнеса увеличили объем купленных ОВГЗ на 62,1 млрд грн. А именно физические лица по состоянию на 20 сентября 2023 увеличили объем портфеля ОВГЗ на 22,2 млрд грн – до 47,7 млрд грн. Юридические лица увеличили объем купленных облигаций на 39,9 млрд грн – до 120,5 млрд грн. В то же время представители территориальных общин увеличили объем купленных военных ОВГЗ на 2,2 млрд грн – до 2,3 млрд грн, что составляет всего 1,14% от объема неиспользованных остатков местных бюджетов на счетах. Учитывая, что часть этих неиспользованных остатков формируется за счет поступлений НДФЛ из зарплат военных, которого в этом году в местные бюджеты уже поступило 67,9 млрд грн, правительство в мае 2023 года приняло Постановление № 523, которым намерено привлечь местные органы власти аккумулировать часть неиспользованных остатков в военных облигациях. Предусмотрено, что общины могут размещать средства на срочных депозитах только в случае приобретения государственных ценных бумаг на сумму в размере 50 процентов от общего объема средств, размещаемых на депозитах.

Кроме того, на прошлой неделе в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,25 млрд долларов США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Соответствующие средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). В 2023 году Украина получила 9,7 млрд. долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов. Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. Привлеченное финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медработников, оказывающих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогов.

Также Украина получила восьмой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС на 2023 год. Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило от ЕС уже 13,5 млрд евро льготных заемных средств МФИ. Общий плановый объем финансирования по текущей программе МФИ составляет 18 млрд евро.

Валютный рынок

Несмотря на определенное сокращение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, он продолжает значительно превосходить ее предложение на межбанковском рынке. Это, в свою очередь, обуславливает потребность в сохранении значительных объемов чистой продажи Национальным банком иностранной валюты с целью сбалансирования рынка, которые на прошлой неделе составляли 823,5 млн. долларов США (по сравнению с 873 млн. долларов неделей ранее). Всего с начала года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 18,6 млрд. долларов США.

В то же время, международные резервы Украины, которые в августе снизились на 3,2% из-за преобладания интервенций НБУ по продаже валюты над поступлениями от международных партнеров, по состоянию на 1 сентября 2023 года составили 40,4 млрд долларов США и остаются достаточными как для финансирования потребностей в импорте, так и для обслуживания международных и внутренних долговых обязательств Украины.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 712 млрд грн, в том числе 474 млрд грн – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности продолжали выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования, задолженность платежеспособных банков по которым сократилась до уровня менее 4 млрд грн, и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ.

При этом финансовые результаты банков продолжают расти. Так, в январе-августе 2023 чистая прибыль банковской системы увеличилась до 95,1 млрд гривен (+11,9 млрд грн в августе), что превышает соответствующий показатель за весь 2021 год. Чистые процентные доходы банков за 8 месяцев 2023 года составили 129,3 млрд гривен (+40,8% YOY), чистые комиссионные доходы – 33,4 млрд гривен (+14,1% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (более 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (6,5 млрд грн). Рентабельность активов банков за январь-август 2023 г. составила 6,6%, капитала – 64,6%.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 695 льготных кредитов на общую сумму 3,5 млрд грн, в том числе около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 38 тысяч на общую сумму около 148 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Кроме того, по программе доступной ипотеки от государства еОселя на прошлой неделе банками было выдано 188 кредитов на приобретение жилья на сумму 281,5 млн грн. Всего с начала действия программы было предоставлено 3,5 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму почти 5 млрд грн. Более 2/3 получателей кредитов являются военнослужащими или работниками силовых ведомств. Кредиты по программе преимущественно используются для покупки жилья на вторичном рынке, больше всего – в Киеве и Киевской области. По информации Минэкономики, на реализацию программы предусмотрено 9,4 млрд гривен, что должно позволить удовлетворить спрос на финансирование 10 тыс. квартир в 2023 году и 12 тыс. квартир в 2024 году.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.