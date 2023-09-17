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Уровень льда вокруг Антарктиды упал рекордно низко, - спутниковые данные

17 сентября, 2023 воскресенье
11:30
Наука

По данным спутникового наблюдения, морской лед вокруг Антарктиды уменьшился до самого низкого зимнего уровня, когда-либо фиксировавшегося. Это свидетельствует о тревожных изменениях в регионе, ранее считавшемся стабильным в условиях глобального потепления

Об этом информирует BBC News .

"Это настолько низко за пределами всего, что мы видели, это почти потрясающе", - говорит Уолтер Майер, наблюдающий за морским льдом в Национальном центре данных о снеге и леде.

Полярники предупреждают о дальновидных последствиях нестабильности Антарктиды. Площадь льда, который покрывает Антарктический океан, сейчас составляет менее 17 миллионов квадратных километров, что на 1,5 миллиона квадратных километров меньше среднего значения за сентябрь и значительно ниже рекордно низких уровней предыдущей зимы. Это означает, что исчезнувшая площадь льда примерно в пять раз превышает размер Британских островов.

Фото: Скрин

Эксперты утверждают, что без охлаждающего эффекта льда Антарктида могла бы стать не холодильником, а нагревателем для Земли. Она ведь является огромным ледовым регулятором температуры планеты, который отражает энергию Солнца обратно в атмосферу своей белой поверхностью, а также охлаждает воду.

Ученые все еще исследуют все причины, вызвавшие низкий уровень морского льда в этом году, но изучать тенденции в Антарктиде всегда было сложно. Доктор Майер не верит, что морской лед значительно пополнится.

"Мы видим, насколько он более уязвим. Существует риск, что он отломится и буду дрейфовать в море вместе с нами на нем", - говорит доктор Робби Маллет из Университета Манитобы, базирующийся на Антарктическом полуострове, добавляя, что тонкий морской лед в этом году еще больше усложнил работу его команды.

На фото: Антарктида

Фото: Скрин

Сообщается, что когда морской лед Антарктиды исчезает, то открывает темные участки океана, которые поглощают солнечный свет, а не отражают его, то есть тепловая энергия накапливается в расплавляющей воде больше льда.

  • 8 июля украинские полярники на научной станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордно высокую температуру в июле за весь период наблюдений.
  • 19 июня ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества.
  • А в CNN писали , что площадь Антарктического морского льда достигла беспрецедентно низкого уровня для данного времени года, равного площади Аргентины.
Мир
Енергия
экологическая катастрофа
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