Уровень иммунизации населения недостаточен: в Украине продлили карантин из-за COVID-19
25 апреля Кабинет Министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, а также карантин на всей территории до 30 июня
Об этом информируют на сайте правительства .
"Полномасштабная война отвлекла наше внимание от пандемии, в то же время COVID-19 никуда не исчез. Люди продолжают болеть, а некоторые – умирать. И хотя в мире есть общая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, однако в Европейском регионе наблюдается рост этого показателя. Ожидать увеличения количества новых случаев COVID-19 на территории Украины можно будет этой весной. Однако динамика роста заболеваемости будет зависеть от циркулирующего варианта SARS-CoV-2 и уровня вакцинации населения", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В частности, из-за коронавируса еженедельно в Украине умирает около ста человек. В то же время уровень вакцинации недостаточен для коллективного иммунитета.
По состоянию на 16 апреля с начала вакцинальной кампании проведено более 35,3 млн прививок. Одну дозу прививки получили 16 327 904 человека, две дозы - 15 477 258, получили первую бустерную дозу - 3 171 471 украинец, вторую бустерную дозу - 296 892.
В этой связи правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в единой государственной системе гражданской защиты, а также карантин на всей территории Украины до 30 июня 2023 года.
Справочно. Принятое правительством 25 апреля постановление предусматривает изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. № 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации" и постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 "Об установлении карантина и введение ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2".
- Напомним, 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и высокопоставленные чиновники Белого дома получили тайный отчет , в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
- Позже директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
- 10 марта палата представителей Конгресса США проголосовала за рассекречивание информации о возможной связи между Уханьским институтом вирусологии и пандемией COVID-19. Ранее за такое же решение проголосовал Сенат США.
- 20 марта президент США подписал закон, предусматривающий рассекречивание разведывательных данных о происхождении коронавируса.
- В четверг, 6 апреля, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал Китай поделиться информацией о происхождении COVID-19.
- Генетические последовательности вирусных образцов, взятых на рынке в городе Ухань, были почти идентичными образцам пациентов, инфицированных COVID-19: это свидетельствует о том, что вирус может происходить от человека.
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