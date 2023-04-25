Об этом информируют на сайте правительства .

"Полномасштабная война отвлекла наше внимание от пандемии, в то же время COVID-19 никуда не исчез. Люди продолжают болеть, а некоторые – умирать. И хотя в мире есть общая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, однако в Европейском регионе наблюдается рост этого показателя. Ожидать увеличения количества новых случаев COVID-19 на территории Украины можно будет этой весной. Однако динамика роста заболеваемости будет зависеть от циркулирующего варианта SARS-CoV-2 и уровня вакцинации населения", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В частности, из-за коронавируса еженедельно в Украине умирает около ста человек. В то же время уровень вакцинации недостаточен для коллективного иммунитета.

По состоянию на 16 апреля с начала вакцинальной кампании проведено более 35,3 млн прививок. Одну дозу прививки получили 16 327 904 человека, две дозы - 15 477 258, получили первую бустерную дозу - 3 171 471 украинец, вторую бустерную дозу - 296 892.

В этой связи правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в единой государственной системе гражданской защиты, а также карантин на всей территории Украины до 30 июня 2023 года.

Справочно. Принятое правительством 25 апреля постановление предусматривает изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. № 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации" и постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 "Об установлении карантина и введение ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2".