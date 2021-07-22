Уровень госпитализации из-за коронавируса превышен в трех областях
"Зеленой" зоне не соответствуют показатели в Тернопольской, Киевской и Херсонской областях
Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения Украины.
Так, в Тернопольской области третий день подряд "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций. По последним данным, он составляет 110%.
По состоянию на 21 июля в двух областях этот показатель при предельной норме в 50% превышен в Киевской (54,4%), Тернопольской (110%) и Херсонской (50,7%) областях.
Несмотря на то, что норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%, эти области все еще находятся в "зеленой" зоне карантина.
- Напомним 21 июля в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 22).
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