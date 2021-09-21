Уровень COVID-госпитализаций превышен уже в 13 украинских регионах

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Так, по состоянию на 21 сентября в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. Населения в стране этот показатель составляет 145 (превышение в 1,93 раза).

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (338), Луганской области (331), Тернопольской области (221) и Киеве (157).

Также в Украине в целом второй день подряд зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель составляет в стране в целом 50,9% при норме не более 50%.

Кроме того, завышенный показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорзький, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.

В Украине занято 31,3% больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости больничных коек с кислородом в Черновицкой области - 64,1%, при норме не более 65%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Напомним, 20 сентября в Украине зафиксировано 5159 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 463, медработников - 129).

В Минздраве заявили, что четыре региона Украины близки к "красного" уровня эпидемической опасности . Это Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

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