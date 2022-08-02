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Главная война с Россией Уровень безнадежности в армии РФ умножается, – главный редактор Defense Express Катков
Эксклюзив

Уровень безнадежности в армии РФ умножается, – главный редактор Defense Express Катков

2 августа, 2022 вторник
18:56
война с Россией

Даже до не самых умных российских оккупантов доходит, что в Украине их ждет поражение

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

Он прокомментировал перехват разговоров кафиров, где один из военных, что ВСУ – это вторая армия мира.

"Я думаю, чем дальше, тем меньше будет разговоров оккупантов. В чем особенность того же самого HIMARS - у него сверхзвуковая скорость полета ракеты. Это высокоточное сверхзвуковое оружие, летящее со скоростью несколько махов. Надо понимать, что времени для разговоров, когда по ним будут лететь высокоточные снаряды, там будет все меньше и меньше. Если брать по ряду перехватов и начинать с марта, то уровень безнадежности в российской армии просто множится. До самых тупых доходит, что на украинской земле их ждет только судьба стать удобением", - подытожил Катков.

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