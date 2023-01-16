Судя по видео группы аэроразведки "Птицы Мадяра", обнародованном позавчера, украинские войска ведут бои в промышленной зоне на окраине Соледара, возле рудника номер 7. Это группа промышленных зданий, которая включена в административные границы города, но расположена на расстоянии от жилых кварталов и является западной окраиной Соледара. Там, в районе западной окраины, проходит теперь фронт.

Бои в районе Соледара продолжаются, но впервые с июля россиянам удалось захватить почти весь украинский город.

Это нужно честно признать и сделать честные выводы на всех уровнях.

Офис президента пугается сообщать о потере Соледара, потому что Банковая хочет сообщать только хорошие новости и не хочет брать на себя ответственность за поражение. Но война — это не место для получения рейтингов, в случае поражения нужно быстро делать выводы и вносить изменения

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Офис президента пугается сообщать о потере Соледара, потому что Банковая хочет сообщать только хорошие новости и не хочет брать на себя ответственность за поражение. Но война — это не место получения рейтингов, в случае поражения нужно быстро делать выводы и вносить изменения.

Да, надо сказать правду – Соледар – это поражение. И оно требует выводов: относительно честного и объективного информирования об обстоятельствах организации войск, управления, назначений и замен командного состава, своевременной ротации войск, своевременного усиления резервами атакованных участков, отбора и боевой подготовки, решения проблем "ограниченно пригодных", поощрения и продвижение боевых лидеров на всех уровнях, тактической разведки, обеспечения боеприпасами, качества обязательной подготовки, своевременного реагирования, инженерного оборудования рубежей обороны и тыловых рубежей, построения плотных боевых порядков и своевременного направления резервов и так далее.

Мы пропустили удар, и ответственность высшего руководства не замалчивать и успокаивать, а принимать адекватные решения по ситуации

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Мы пропустили удар, и ответственность высшего руководства не замалчивать и успокаивать, а принимать адекватные решения по ситуации. Потому что потеря Соледара — это, в том числе, действия и бездействие Ставки Верховного Главнокомандующего, которая не смогла вовремя среагировать по многим причинам.

Если командование сделает объективные, а не удобные для кого выводы, уроки Соледара сделают нас сильнее. Чтобы побеждать, спрашивать в первую очередь надо командиров, а не солдат.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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