Причем, злорадствовать начали еще днем, когда по сообщениям их новостных агентств, оккупационные войска только приближались к границам Грузии, а самолеты только начинали бомбить мирные города.

А потом, как дежавю, такие "картинки запрограммированного будущего" мы увидели 20 февраля 2014 года на Майдане. Тогда российские пропагандистские рупоры визжали, будто "Верховная Рада пылает" - так, наверное, должно было быть по их плану. С Киевом тогда у них не сложилось. А вот Грузию, к сожалению, уничтожали полным ходом. Впоследствии стало известно о захваченном заранее Рокском туннеле, что значительно облегчило захватчикам вторжения. И о провокациях в Цхинвальском регионе, ответ на которые был объявлен "поводом для войны".

Помню, как мы радовались тогда каждому сбитому российскому стервятнику (особенно ввиду того, что сбивали их ЗРК, переданными Украиной). Как отдавали должное отчаянной атаке грузин на штабную колонну 58-й армии захватчиков (тогда она едва не потеряла свое командование). И как восхищались президентом Ющенко, который убедил польского коллегу и лидеров балтийских государств — и они, прилетев в Тбилиси и выступая там перед людьми, фактически уберегли столицу, когда россияне были в нескольких километрах.

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"Мы следующие", - звучало тогда рефреном между всеми, кто адекватно оценивал природу московских хищников. К сожалению, правильно оценить удалось не всем. И не только в Украине – но и на Западе.

В 2011 году Грузии фактически отказали в иске к Международному Суду ООН, придираясь к процедурным моментам. И Украине пришлось тщательно учитывать этот опыт, направляя свои иски за Крым и Донбасс в 2017 (рассмотрение тех дел продолжается до сих пор).

В 2021 году, правда, Грузия выиграла у ЕСПЧ, и Россия теперь должна выплатить компенсацию пострадавшим от ее агрессии – но Москва предусмотрительно не признает такие решения в отношении себя. Найти механизм принуждения – это все еще вызов мировому сообществу. И механизм этот пригодится, в частности, и после нашей Победы.

Сейчас Россия, используя рычаги влияния на нынешнюю грузинскую власть, пытается навязать свой взгляд и самим грузинам. Знакомыми нам методами насаждения "какой разницы", "не все так однозначно" и "сами виноваты". И апеллируя к тому, что "мир в 2008-м вас не защитил - так что, мол, деваться вам некуда".

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Украинцам пришлось многое переосмыслить с 2008 года. Для многих циничное, безразличное, а то и московское видение той войны сменилось объективным только после нападения России на Украину в 2014 году. А для некоторых – в 2022-м.

Едва ли не самый важный урок грузинской войны состоит в том, что русского хищника нужно остановить окончательно. Иначе он будет лезть снова и снова.

Такое понимание появляется сегодня, хотя очень медленно. И, к сожалению, очень дорогой ценой.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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