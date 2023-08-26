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Обзор

Урок Пригожина для Трампа – не верь обещаниям Путина, россияне не будут пить Heineken. Акценты мировых СМИ 26 августа

Юрий Мартынович
26 августа, 2023 суббота
10:35
Мир про Украину

В фокусе международных изданий был анализ ситуации по смерти главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также выход с российского рынка крупной компании по производству пива

На таких темах акцентируют международные издания на утро 26 августа.

Убийство Пригожина может стать предостерегающим уроком для тех, кто хочет заключить соглашение с Путиным

путін пригожин

Фото: коллаж espreso.tv

В Politico написали статью о том, что Трамп, Вивек Рамасвами и Макрон должны теперь хорошо подумать после смерти Пригожина, надеясь на соглашение с Путиным.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами присоединился к экс-президенту Дональду Трампу в вере в то, что с президентом России Владимиром Путиным можно заключать добросовестные соглашения. Эту позицию также занял в декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон, выдвинувший перспективу обсудить с Путиным гарантии безопасности для России в рамках новой архитектуры безопасности для Европы.

В Politico шутят, а попробуйте сказать Евгению Пригожину, что Кремль держит слово в сделках. Два месяца назад после неудачного государственного переворота Пригожина российские спецслужбы заявили, что не будут выдвигать обвинения, и Пригожина обманом ввели в заблуждение, что он получил гарантии безопасности. Однако гарантии не сдержали и самолет Пригожина взорвался.

"Любой украинец может сказать вам, что заверения России, что она не собирается вторгаться, ничего не стоят. Москва должна была уважать украинский суверенитет и предоставить Киеву гарантии безопасности согласно условиям Будапештского меморандума 1994 года, по которому Украина передала свой ядерный арсенал, но Путин не проявил никакого интереса соблюдать это международное соглашение. Убийство Пригожина может стать отрезвляющим и предостерегающим уроком для политиков во всем мире, которые легкомысленно верят, что Путину можно доверять и заключать с ним соглашения", - пишут журналисты.

В The Washington Post размышляли над тем, кто может заменить Евгения Пригожина в руководстве ПИК "Вагнер". Когда Евгений Пригожин и два других ключевых руководителя группировки считаются мертвыми, образовался вакуум власти и внутренняя борьба фракций "Вагнеровцев" за контроль над прибыльной, но непрозрачной глобальной империей.

Пригожин называл себя незаменимым лидером группировки, находясь в центре запутанной сети наемников, горнодобывающих компаний, политических консультантов и оперативников по дезинформации. Он также наладил связи с африканскими правительствами, позволяя Вагнеру служить интересам Москвы по всему континенту, часто под дулом оружия.

"Есть некоторые компетентные люди, которые хотели бы войти в организацию, но нет фигуры, похожей на Пригожина, имеющей огромный поток денег или подобную эффективность работы и энтузиазм", - сказал ветеран российской журналистики Денис Коротков, писавший о Вагнере в последнее десятилетие.

Однако один высокопоставленный инсайдер Вагнера, Андрей Трошев, оказался потенциальным претендентом на то, чтобы вмешаться и руководить оставшимся от группы. Считается, что бывший подполковник МВД России Трошев был главным связным между Пригожиным и Минобороны во время войны в Украине. И он является одним из немногих публичных деятелей Вагнера, который не был вовлечен в протест пассажиров самолета, упавшего северо-западнее Москвы в среду.

Каналы Telegram, связанные с Вагнером, и военные блоггеры в последние недели заявили, что Трошева выгнали из группировки, утверждая, что он предал Пригожина после июньского мятежа и стремился заключить соглашение с Министерством обороны. Сергей Шойгу, министр обороны России, долго боролся за контроль над военизированными формированиями, и его вражда с Пригожиным помогла ускорить кратковременный поход Вагнера на Москву.

"Трошев может быть одним из будущих лидеров обновленной организации, поскольку старого "Вагнера" уже нет и не будет", – заявил московский эксперт по военным вопросам Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

В BBC считают , ссылаясь на экспертов международной политики, что смерть Пригожина, вероятно, приведет к "определенному обновлению" группы.

"Организация будет существовать в будущем, возможно, под другим названием, но она уже доказала, что способна адаптироваться и трансформироваться. Мы должны смотреть на Вагнера не только как на одного человека (Пригожина), но как на экосистему, как на гидру со многими головами". и многими разными интересами в Африке", - сказала доктор Жоана де Деус Перейра, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб.

Руслан Трад, аналитик по безопасности Atlantic Council, считает, что смерть Пригожина скорее всего приведет к тому, что кто-то, связанный с российской военной разведкой ГРУ, будет назначен руководить группой на его месте.

Но он предположил, что главной проблемой Путина может быть поиск кого-то с достаточно глубокими карманами, чтобы финансировать операции военизированных формирований, не создавая при этом прямого вызова его режиму.

"Они постараются найти нового финансиста, потому что Пригожин был там главным лицом с деньгами", - сказал эксперт.

Россию покинул Heineken

пиво

Фото: gettyimages

В CNN написали , что крупная компания по производству пива Heineken объявила об уходе из России после продажи своего бизнеса в стране за символический 1 евро.

Голландский производитель пива заявил в заявлении в пятницу, что получил необходимые разрешения на продажу своей деятельности российскому производителю Arnest Group, завершив процесс выхода, начатый в марте 2022 года.

Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк сказал, что "последние события демонстрируют значительные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России".

"Хотя это заняло гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта транзакция обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам покинуть страну ответственным образом", - добавил он.

Пивоварь ожидает, что общий ущерб от сделки составит 300 миллионов евро.

Когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, ряд транснациональных компаний покинули Россию или объявили о планах сделать это. Однако за последние 18 месяцев Кремль осложнил западным компаниям продажу своих российских активов.

Теперь он также обязывает их платить внушительную плату российскому правительству за такие продажи.

В марте Heineken заявил, что решил "сделать все возможное", чтобы избежать национализации своего российского бизнеса, покинув страну "как можно скорее".

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