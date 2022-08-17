Военный аналитик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Если бы Украина хотя бы последние 8 лет готовилась, полномасштабной войны против России не было бы. Полномасштабное нападение РФ должно стать уроком, ведь "кто не будет кормить собственную армию, будет кормить армию врага". Украине нужна сильная армия и все должно формироваться вокруг Вооруженных сил .Мы понимаем, что распад России - это открытый вопрос. А пока РФ не распалась, Украине нужна сильная армия", - отметил Левин.

Офицер армии обороны Израиля добавил, что Россия готовилась к войне против Украины задолго до 2014 года.

"Многие исследования подтверждают, что планы оккупации Крыма вынашивались задолго до 2014 г., там строилось много структур для этого. О Востоке Украины можно сказать то же - там также работало много гражданских структур, которые финансировались кремлем и формировали фундамент русская мера", - заметил Игаль Левин.

16 августа в Институте изучения войны сообщили, что удары по российским складам и базам поставок в оккупированном Крыму и вокруг него, вероятно, являются частью контрнаступления ВСУ для возобновления контроля над правым берегом Днепра. В ISW также предположили, что кремль пытается исказить свои истинные цели по отношению к Украине, однако его цель остается неизменной: добиться изменения режима в Киеве и взять контроль над большей частью Украины.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 августа, украинская армия отразила наступление россиян вблизи Спирного, Шевченко и Белогорки. Однако продолжаются бои у Новомихайловки, Мазановки, Новодмитровки, Соледара, Бахмутского и Опросного.

17 августа директор Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо рассказал, что аппетиты страны-агрессорки России из-за сопротивления украинцев и Вооруженных сил Украины постепенно угасают.

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