"Уродливая с***а с щелью в зубах": Фьюри заявил, что сразится с Усиком только ради денег

Об этом сообщает Talksport.

"Болельщики этого хотят, и если будут деньги, то мы это сделаем. Почему бы я должен хотеть сражаться с Усиком за копейки? У него никакая личность. Он уродливая с***а с щелью в зубах, и вдвое меньше меня. Получается, что это все ради его выгоды, а я ничего не получу, не правда ли? Это борьба за призовые, мы все хотим получить как можно больше, и как бы люди ни говорили, что это связано с поясами, с рекордом или наследием - нет. Все хотят иметь деньги и секс", - сказал Тайсон Фьюри.

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По словам британца, он – суперзвезда, а Усик – никто.

"Если бы вы поместили Александра Усика в Моркам в центр досуга, люди бы не раскупили туда билеты… И тогда я предложил ему 30% от большой суммы, а они сказали, что нет, они хотят больше. Какими заслугами вы заслуживаете больше? Я суперзвезда, а ты никто… И если бой все-таки состоится, без проблем я нокаутирую его", - сказал Фьюри.

Переговоры о бое Усик – Фьюри

Усик и Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).