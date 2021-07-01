Урегулирование войны Украины с РФ и сотрудничество с США: Германия и Великобритания подписали соглашение о партнерстве во внешней политике
Германия и Великобритания подписали декларацию о сотрудничестве во внешней политике
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт МИД Германии.
Подписание министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом и его британским коллегой Домиником Раабе состоялось в виртуальном режиме.
"Отстаивая полной мере суверенитет и территориальную целостность Украины, мы решительно поддерживаем Нормандский формат и продолжение переговоров в Минском процессе с целью достижения мира и стабильности в регионе. Мы подчеркиваем необходимость проведения амбициозных реформ с целью укрепления украинских институтов", - говорится в декларации.В документе утверждается о приверженности безопасности и развития демократии в регионе Восточной Европы и на Южном Кавказе.
Министры отмечают, что Россия "продолжает создавать вызов европейской безопасности".
"Мы будем противостоять деструктивному поведению России, тесно сотрудничая с другими евроатлантическими партнерами для защиты интересов национальной безопасности", - говорится в документе.
Они подчеркнули готовность вести диалог с РФ.
Германия и Великобритания отметили важность сотрудничества с США для обеспечения стабильности и международной безопасности, противодействия глобальным вызовам и работы над решением региональных конфликтов.
Великобритания поддержала намерение Германии получить место постоянного члена в Совбезе ООН.
"Мы обязуемся укреплять сотрудничество в борьбе с вызовами, связанными с кибертехнологии, критическими технологиями, дезинформацией, гибридной и враждебной государственной активностью в широком смысле", - говорится в декларации.
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