Урегулирование военного конфликта. Армению и Азербайджан посетит спецпредставитель ЕС
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар 14 сентября посетит Азербайджан и Армению
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник во время телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает "Интерфакс-Азербайджан".
Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе разговора Боррель выразил обеспокоенность напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Он также отметил важность продолжения переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.
Боррель в ходе разговора сообщил, что специальный представитель ЕС с Южного Кавказа Тойво Клаар 14 сентября посетит регион.
- Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.
- Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.
- Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.77
Покупка 39.77Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.72Продажа 40.9
- Актуальное
- Важное