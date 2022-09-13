Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во вторник во время телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе разговора Боррель выразил обеспокоенность напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Он также отметил важность продолжения переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Боррель в ходе разговора сообщил, что специальный представитель ЕС с Южного Кавказа Тойво Клаар 14 сентября посетит регион.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

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