Урегулирование конфликтов вне суда: Рада приняла закон о медиации
Во вторник, 16 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3504 (о медиации), предусматривающий возможность добровольного урегулирования конфликта вне суда с помощью специального посредника (медиатора)
За соответствующее решение проголосовало 247 народных депутатов, передает Еспресо TV.
Закон закрепляет возможности проведения процедуры медиации – добровольного внесудебного урегулирования спора путем переговоров между его сторонами посредством медиатора.
Согласно закону, медиатор - независимое, нейтральное, беспристрастное физическое лицо, проводящее медиацию и не имеющее полномочий по принятию решений по существу спора.
Кроме того, закон определяет правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. Ее можно применять в любых спорах, возникающих в гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношениях, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений.
Физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации в и во время обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж.
Медиация будет проводиться по взаимному согласию сторон при независимости и беспристрастности медиатора.
- Напомним, в первом чтении Верховная Рада приняла законодательный акт о медиации 15 июля 2020 года.
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