Уран максимально приблизится к Земле в ночь на 5 ноября
Уран максимально приблизится к Земле, благодаря чему за планетой можно будет понаблюдать
Об этом сообщает Independent.
В ночь на 5 ноября Уран будет в противостоянии с Солнцем, а Земля окажется между Солнцем и Ураном. Его можно будет увидеть в виде бледной звезды.
Уран приблизится к Земле на 2,8 млрд км - больше всего за этот год.
Лучше всего наблюдать за Ураном с помощью бинокля или телескопа - так хорошо виден его бледно-сине-зеленый цвет. Планета покажется еще ярче 5 ноября, ведь ее противостояние с Землей совпадает с молодым месяцем.
Уран - планета-гигант, она является седьмой по удаленности от Солнца, четвертой по массе и третьей по диаметру планетой Солнечной системы. Его недра составляют льды и горные породы.
Атмосфера Урана состоит из водорода и гелия, а также из ледовых облаков, твердого аммиака, метана и других углеводородов. Также он имеет холодную планетарную атмосферу, минимальная температура которой составляет 49K (-224 °C).
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