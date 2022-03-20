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"Уральские авиалинии" сообщили части сотрудников об остановке работы

20 мартa, 2022 воскресенье
16:11
Экономика

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на РБК.

Компания стремится снизить издержки, чтобы продолжать работу.

Причиной назвали "сложную геополитическую ситуацию", закрытие воздушного пространства стран Европы, временный режим использования воздушного пространства на юге России и ограничение использования самолетов.

"Уральские авиалинии" уже приостановили полеты в Азербайджан, Армению, Турцию, Израиль, Таиланд, ОАЭ, Египет, Казахстан.

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