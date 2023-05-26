"Урал" "Комсомольск-на-Амуре" и "ГАЗ": правительство Японии объявило очередной пакет санкций против россиян и их компаний
Правительство Японии объявило новый пакет санкций против России, в который вошли 17 физических и 78 юридических лиц из РФ и 7 граждан Украины, способствующих россиянам в оккупации территорий
Об этом говорится в сообщении японского МИД.
Санкции введены против ряда российских авиационных предприятий, в частности авиазаводов "Урал", "Комсомольск-на-Амуре" и "Иркутск", конструкторского бюро машиностроения из Коломны, НПП "Пульсар", группы "ГАЗ", торгового дома "РОСЕЛ", Государственного ракетного. центра им. Макеева и других организаций.
Отмечается, что в ограничительный пакет также включены российские Фонд национального благосостояния и Фонд защиты национальных ценностей, средства которых используются российским режимом для продолжения войны против Украины.
Известно также, что в отношении определенных физических и юридических лиц будет осуществлено замораживание счетов, если они будут обнаружены в Японии, а также запрещены любые финансовые операции с ними.
В рамках нового санкционного пакета Токио ввел запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России и расширил перечень запрещенного экспорта рядом товаров, способствующих укреплению промышленной базы РФ. Детали этих санкций, включая перечень товаров, подпадающих под экспортные ограничения, будут определены позже.
- 25 мая сообщалось, что Европейский союз заблокировал более €200 млрд активов центрального банка России с тех пор, как Москва совершила полномасштабное вторжение в Украину.
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