Об этом говорится в сообщении японского МИД.

Санкции введены против ряда российских авиационных предприятий, в частности авиазаводов "Урал", "Комсомольск-на-Амуре" и "Иркутск", конструкторского бюро машиностроения из Коломны, НПП "Пульсар", группы "ГАЗ", торгового дома "РОСЕЛ", Государственного ракетного. центра им. Макеева и других организаций.

Отмечается, что в ограничительный пакет также включены российские Фонд национального благосостояния и Фонд защиты национальных ценностей, средства которых используются российским режимом для продолжения войны против Украины.

Известно также, что в отношении определенных физических и юридических лиц будет осуществлено замораживание счетов, если они будут обнаружены в Японии, а также запрещены любые финансовые операции с ними.

В рамках нового санкционного пакета Токио ввел запрет на предоставление строительных и инженерных услуг для России и расширил перечень запрещенного экспорта рядом товаров, способствующих укреплению промышленной базы РФ. Детали этих санкций, включая перечень товаров, подпадающих под экспортные ограничения, будут определены позже.