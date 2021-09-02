Ураган "Ида" вызвал первое в истории наводнение в Нью-Йорке, восемь человек погибли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Ураган принес рекордные осадки на северо-восток США.



В Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали самый влажный час за все время наблюдений.



Читайте также: В США из-за урагана "Ида" миллион человек оказался без света в Новом Орлеане и Луизиане

Полиция сообщила о семи погибших в городе, еще один человек умер из-за наводнения в пригороде Нью-Джерси.