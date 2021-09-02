Ураган "Ида" вызвал первое в истории наводнение в Нью-Йорке, восемь человек погибли
Ураган "Ида" привел к первому в истории наводнению в Нью-Йорке
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
Ураган принес рекордные осадки на северо-восток США.
В Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали самый влажный час за все время наблюдений.
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Полиция сообщила о семи погибших в городе, еще один человек умер из-за наводнения в пригороде Нью-Джерси.
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