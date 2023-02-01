Об этом говорится в заключении религиеведческой экспертизы устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом

Экспертная группа, которая проводила религиеведческую экспертизу, пришла к выводу. что принятие новой редакции устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

"Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным", – отмечают эксперты.

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Также эксперты определили, что УПЦ имеет относительно РПЦ церковно-каноническую связь части с целым.

"Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью. УПЦ также не имеет статуса автономной церкви, который бы признавался другими церквями, а значит, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности", – говорится в заключении.

Кроме того, утверждают эксперты, "нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения".

"Она не действует как самостоятельная (автокефальная) Церковь и не провозглашает собственной самостоятельности (автокефалии). Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную относительно РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено", - отмечают в заключении.

Религиеведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (РПЦ) проводили во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер ( санкций)". В состав экспертной группы вошли пятеро профессоров, докторов наук и кандидат наук – специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия.

С полным заключением экспертной группы можно ознакомиться по ссылке.

В УПЦ уже отреагировали на заключение религиоведческой экспертизы.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в комментарии Информационно-просветительскому отделу назвал экспертизу "незаконной, проведенной с нарушением законодательства и выходящей за пределы предмета своего исследования".

По его словам, "заключение экспертизы вызывает недоумение у любого юриста, ведь составлено людьми, которые были выбраны для участия в этой экспертизе без понятных оснований и не несут никакой ответственности за свою работу".

Священник назвал происходящее "вмешательством во внутренние дела крупнейшей конфессии Украины, грубой манипуляцией и попыткой дерзко нарушить права на свободу вероисповедания 12 тысяч религиозных организаций и миллионов верующих граждан Украины". И добавил, что в случае принятия решения на основании этого заключения "мы будем защищаться всеми законными способами как на национальном, так и на международном уровнях".

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