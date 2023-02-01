Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество УПЦ МП является структурным подразделением РПЦ, – заключение религиеведческой экспертизы

УПЦ МП является структурным подразделением РПЦ, – заключение религиеведческой экспертизы

1 февраля, 2023 среда
18:46
Общество

Статус УПЦ как структурного подразделения Русской православной церкви остается неизменным

Об этом говорится в заключении религиеведческой экспертизы устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом

Экспертная группа, которая проводила религиеведческую экспертизу, пришла к выводу. что принятие новой редакции устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

"Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным", – отмечают эксперты.

Читайте также: Национальная безопасность – основание запрета РПЦ в Украине

Также эксперты определили, что УПЦ имеет относительно РПЦ церковно-каноническую связь части с целым.

"Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью. УПЦ также не имеет статуса автономной церкви, который бы признавался другими церквями, а значит, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности", – говорится в заключении.

Кроме того, утверждают эксперты, "нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения".

"Она не действует как самостоятельная (автокефальная) Церковь и не провозглашает собственной самостоятельности (автокефалии). Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную относительно РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено", - отмечают в заключении.

Религиеведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (РПЦ) проводили во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер ( санкций)". В состав экспертной группы вошли пятеро профессоров, докторов наук и кандидат наук – специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия.

С полным заключением экспертной группы можно ознакомиться по ссылке.

В УПЦ уже отреагировали на заключение религиоведческой экспертизы.

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в комментарии Информационно-просветительскому отделу назвал экспертизу "незаконной, проведенной с нарушением законодательства и выходящей за пределы предмета своего исследования".

По его словам, "заключение экспертизы вызывает недоумение у любого юриста, ведь составлено людьми, которые были выбраны для участия в этой экспертизе без понятных оснований и не несут никакой ответственности за свою работу".

Священник назвал происходящее "вмешательством во внутренние дела крупнейшей конфессии Украины, грубой манипуляцией и попыткой дерзко нарушить права на свободу вероисповедания 12 тысяч религиозных организаций и миллионов верующих граждан Украины". И добавил, что в случае принятия решения на основании этого заключения "мы будем защищаться всеми законными способами как на национальном, так и на международном уровнях".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
F-16
31 января, 2023 вторник
"Украина получает вооружение, что вскоре будет иметь решающее значение": Белый дом прокомментировал слова Байдена о F-16 для ВСУ
Лавров
31 января, 2023 вторник
Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта послание Блинкена по Украине
гроші для ЗСУ
31 января, 2023 вторник
Военным меняют суммы выплат дополнительного вознаграждения: размер премии будет зависеть от районов пребывания
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.59
    Продажа 43.57
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
1 февраля
19:12
На Луганщине оккупанты заставляют украинцев отдавать детей на "патриотическое воспитание", — Генштаб
19:10
Обновлено
санкции против РФ
Торговец оружием и посредники: США ввели новые санкции против России. Список
19:07
Правительство назначило Ольгу Шевченко вр.и.о. председателя Госпродпотребслужбы
19:01
В 2023 году Литва проведет обучение для 1 600 украинских воинов
19:00
Передавал врагу данные об обстрелах Киева: в госизмене подозревают сотрудника Укроборонпрома
18:54
Йенс Столтенберг
Столтенберг о поддержке Украины: Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра
18:52
Турция предупредила о прекращении обслуживания самолетов авиакомпаний из РФ
18:50
Терроризировали предпринимателей Киева: СБУ обезвредила преступную организацию, действовавшую под видом добробатов
18:32
Зеленский показал фото Саакашвили и заявил, что грузинские власти его убивают
18:31
Зеленая комета пролетит мимо Земли впервые за 50 тысяч лет
18:24
ФБР
ФБР обыскивает пляжный дом Байдена из-за секретных документов, - NBC
18:15
Нафтогаз дополнительно закупит импортный газ: ЕБРР предоставил компании грант в размере €200 млн
18:14
Евгения Кравчук
Идея привлечения Путина к ответственности в Гааге должна стать абсолютно нормальной, – депутат ПАСЕ Евгения Кравчук
18:03
OPINION
Языковой вопрос – это о жизни каждого из нас
17:55
Казахстан планирует закрыть торговое представительство в РФ
17:55
"Мы иногда встречаемся с Байденом. Но меня пока не приглашали в Польшу", - Зеленский о вероятной встрече с президентом США
17:53
Россияне обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, ранен мирный житель
17:52
В Лондоне прошла крупнейшая забастовка бюджетников за последние 10 лет
17:48
Эксклюзив
В ближайшее время Украина получит достаточно западных танков, - политический консультант Джейсон Джей Смарт
17:45
"Поставка истребителей в Украину может иметь решающее значение для результатов войны", - политик ФРГ
17:39
Мэр Краматорска сообщил, что Facebook удалил его пост об обстреле города
17:36
Путин приказал Шойгу не допускать обстрелов пограничных регионов России
17:22
Ограниченно пригодные для военной службы могут быть мобилизованы: детали
17:11
В Луганске оккупанты развернули госпиталь для своих солдат в роддоме, - ЦНС
17:07
Важно обеспечить присутствие максимального количества государств-партнеров: Зеленский о месте проведения саммита формулы мира
17:05
Правопреемники этого "флота" сейчас обстреливают Киев: общественные деятели призывают переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Евросоюза
16:57
Кличко о деле городского головы Чернигова: "Отстранение от должности мэра 300-тысячного города - это вызов демократии"
16:56
Министр обороны Германии прибыл к месту хранения танков Leopard проверить их состояние
16:51
Страны ЕС предоставили Украине военную помощь на €12 млрд, - СМИ
16:40
Норвегия рассматривает возможность передачи Украине БМП CV 9030N
16:33
Болгария признала Голодомор геноцидом украинского народа
16:28
В России сообщили об обстреле нефтепровода "Дружба" в Брянской области
16:16
СБУ расследует схему легализации средств Медведчука и Казака: прошли обыски в строительных компаниях Киева
16:15
В Южной Корее рассказали, как россиян дерзко "протолкнули" на Азиатские игры
16:10
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:07
OPINION
Новая Австро-Венгрия против Украины?
15:56
Сергей Звягинцев стал вр.и.о. главы Гостаможслужбы
15:51
Netflix
Обмениваться паролем от аккаунта Netflix теперь смогут только люди, подключенные к одному wi-fi
15:46
Польша предлагает союзникам разработать договоренности о гарантиях безопасности для Украины со стороны НАТО, - Дуда
15:43
Глава СБУ прокомментировал многочисленные обыски 1 февраля
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV