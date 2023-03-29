Об этом сообщает корреспондент Еспресо Дмитрий Дидор.

Администрация Киево-Печерской лавры разорвала договоры об аренде с Украинской православной церковью московского патриархата: монахи должны освободить территорию до 29 марта.

Как отметил корреспондент, на территории заповедника собрались верующие: среди них есть как агрессивно настроенные в защиту УПЦ (МП), так и "стремящиеся разобраться". Однако они утверждают, что пришли помолиться. Раздавалась проповедь, похоже, от митрополита Павла, на которой призывали "не бороться за священников, а бороться за свою веру".

В частности, священнослужитель из Северодонецка заявил, что даже среди 12 апостолов Христа есть предатель Иуда, поэтому и среди представителей УПЦ (МП) могут быть такие люди.

"Мы что, о Путине молимся или о патриархе (Кирилле, патриархе Московском и всей России, - ред.). Есть структура в церкви, есть каноны, мы за ними живем и не нарушаем законы государства. В чем наша неправда?" – сказал он.

А верующая УПЦ МП, которая общалась с корреспондентом, отметила, что Православная церковь Украины - политическая организация, которая "не каноническая".

Среди прочего Дмитрий Дидор заметил, что священнослужители не вывозили сегодня свои вещи, а в самом заповеднике столкновений пока не было. Однако произошли провокации: верующие агрессивно отстаивали свою позицию перед корреспондентом 5 канала.

В то же время архимандрит Нестор заявил журналистам Радио Свобода, что УПЦ (МП) уезжать из Лавры не собирается: "Заповедник заповедником, а есть законодательные органы".