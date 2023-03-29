УПЦ МП выселяется из Киево-Печерской лавры: священники провели богослужение, возле храма остаются приверженцы церкви
29 марта истекает срок договора аренды УПЦ (МП) Киево-Печерской лавры: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия
Об этом сообщает корреспондент Еспресо Дмитрий Дидор.
Администрация Киево-Печерской лавры разорвала договоры об аренде с Украинской православной церковью московского патриархата: монахи должны освободить территорию до 29 марта.
Как отметил корреспондент, на территории заповедника собрались верующие: среди них есть как агрессивно настроенные в защиту УПЦ (МП), так и "стремящиеся разобраться". Однако они утверждают, что пришли помолиться. Раздавалась проповедь, похоже, от митрополита Павла, на которой призывали "не бороться за священников, а бороться за свою веру".
В частности, священнослужитель из Северодонецка заявил, что даже среди 12 апостолов Христа есть предатель Иуда, поэтому и среди представителей УПЦ (МП) могут быть такие люди.
"Мы что, о Путине молимся или о патриархе (Кирилле, патриархе Московском и всей России, - ред.). Есть структура в церкви, есть каноны, мы за ними живем и не нарушаем законы государства. В чем наша неправда?" – сказал он.
А верующая УПЦ МП, которая общалась с корреспондентом, отметила, что Православная церковь Украины - политическая организация, которая "не каноническая".
Среди прочего Дмитрий Дидор заметил, что священнослужители не вывозили сегодня свои вещи, а в самом заповеднике столкновений пока не было. Однако произошли провокации: верующие агрессивно отстаивали свою позицию перед корреспондентом 5 канала.
В то же время архимандрит Нестор заявил журналистам Радио Свобода, что УПЦ (МП) уезжать из Лавры не собирается: "Заповедник заповедником, а есть законодательные органы".
- Напомним, 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 20 марта члены Священного Синода УПЦ (МП) во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским. В аудиенции им было отказано, встреча состоялась с чиновниками ОПУ.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определяла состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов.
- Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 23 марта заявил , что будет защищать Киево-Печерскую Лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта
- 28 марта ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и пригласила к единению монахов Киево-Печерской лавры.
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