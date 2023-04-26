УПЦ МП ведет себя как марионеточные Л/ДНР
Когда Московии нужно — то она кого угодно может провозглашать "независимым"
Интересное самоопределение дают сторонники МПвУ (УПЦ) относительно статуса своего объединения: "УПЦ ведет себя как автокефальная Церковь, ожидая общеправославного определения своего статуса".
Марионеточные "народные республики" на оккупированном РФ востоке Украины тоже "вели себя как независимые государства". Также "независимым государством" считает себя оккупированное РФ молдавское Приднестровье. Абхазия и регион Цхинвали ("Южная Осетия") даже имеют "признание независимости" от Сирии и Никарагуа.
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Когда Московии нужно - то она кого угодно может провозглашать "независимым", и наоборот - полностью игнорировать реальную независимость
Когда Московии нужно — то она кого угодно может провозглашать "независимым", и наоборот — полностью игнорировать реальную независимость.
Если МПвУ декларативно (но не по реальным документам!) "ведет себя как независимая" - то этому есть лишь одно логическое объяснение: из Москвы тем или иным способом позволили так поступить.
Что само по себе уже исключает независимость.
Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ
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