УПЦ (МП) сохранило единство с убийцей Кириллом, - Эпифаний

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Liga.net .

"Цель собора – сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с Русской православной церковью и главой Московского патриархата Кириллом Гундяевым", – отметил Эпифаний.

Он подчеркнул, что ПЦУ стремится к единству в Украине и готова к диалогу с УПЦ (МП) без условий и ультиматумов.

"Они в дальнейшем сохраняют единство с убийцей - патриархом Кириллом, который позволяет убивать украинцев. К сожалению, они не возобновили отношения со вселенским патриархом, а наоборот, подтвердили все предыдущие решения. Де-факто связь с Москвой остается, а де-юре у их есть желание избежать закона призванного переименовать их", – добавил митрополит.

26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря считает , что слова о "независимости и самостоятельности" в решении Собора УПЦ МП - это изобретение для прикрытия зависимости и несамостоятельности.

Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.