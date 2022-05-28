УПЦ (МП) сохранило единство с убийцей Кириллом, - Эпифаний
Глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний считает, что проведение собора УПЦ (МП) имело целью улучшить отношение со стороны общества
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Liga.net .
"Цель собора – сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с Русской православной церковью и главой Московского патриархата Кириллом Гундяевым", – отметил Эпифаний.
Он подчеркнул, что ПЦУ стремится к единству в Украине и готова к диалогу с УПЦ (МП) без условий и ультиматумов.
"Они в дальнейшем сохраняют единство с убийцей - патриархом Кириллом, который позволяет убивать украинцев. К сожалению, они не возобновили отношения со вселенским патриархом, а наоборот, подтвердили все предыдущие решения. Де-факто связь с Москвой остается, а де-юре у их есть желание избежать закона призванного переименовать их", – добавил митрополит.
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