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УПЦ МП собирается обособиться от РПЦ. Онуфрий лично обижен на Кирилла, - СМИ

21 мая, 2022 суббота
22:37
Общество Кирилл и Онуфрий

27 мая 2022 года может состояться предварительно заявленное собрание церкви Московского патриархата в Украине с участием епископов, священников, монахов и мирян, посвященное дальнейшим взаимоотношениям этой религиозной конфессии с Русской православной церковью

Об этом сообщает Духовный фронт Украины.

"27 мая украинские епископы планируют собраться в Киеве, чтобы слушать жесткие вопросы духовенства и мирян своей церкви о том, почему украинский епископат молчит о роли патриарха Кирилла в оправдании войны и почему УПЦ МП до сих пор не отделилась от церкви страны-агрессора и как это сделать сейчас, пусть и с опозданием", - сказано в сообщении.

Главный и практически единственный вопрос предстоящей встречи – это независимость от РПЦ и патриарха Кирилла.

Как отмечается, по итогам совещания, во время богослужений в храмах церкви Московского патриархата могут перестать поминать патриарха Кщирила и начать поминать вселенского патриарха Варфоломея "с условием, что после окончания войны состоится объединительный собор с ПЦУ или канонический статус УПЦ МП будет определен иным образом".

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При этом, как заявил 20 мая со ссылкой на собственные источники оппозиционный Кириллу московский религиозный публицист Сергей Чапнин, "отношения между Онуфрием и Кириллом безнадежно испорчены".

"И вполне понятно, что они испорчены по вине Кирилла, который крайне грубо общался с Онуфрием после начала войны", - подчеркнул Чапнин.

"Сегодня мосты в общении (Онуфрия – ред.) с патриархией практически сожжены и об этом говорит еще одна деталь: митрополит Антоний (Паканич), регулярно получавший из Москвы инструкции как и что делать, полностью отстранен от участия в подготовке предстоящего собрания. Отстранен лично Онуфрием в довольно оскорбительной форме – ему поручено заниматься административными и логистическими вопросам, но демонстративно отказано участвовать в работе над документами и решениями", - заявил Сергей Чапнин.

Не сможет существенно повлиять на ход собрания и позиция Вадима Новинского, говорит он.

"Что-то мне подсказывает, что после осады Азовстали Новинский не будет прежним", - добавил Чапнин.

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17 мая украинский религиозный экспорт Александр Ефременко, опираясь на собеседников в Киево-Печерской лавре, проинформировал, что уже долгое время "митрополит Онуфрий (Березовский) не имеет возможности пообщаться с главой РПЦ, московским патриархом Кириллом" (Гундяевым).

"Создается впечатление, что моспатриарх избегает разговора с Онуфрием и просто не отвечает на его телефонные звонки. Вероятно, именно такое поведение кремлевского церковника подталкивает митрополита Онуфрия (Березовского) к поиску альтернативной судьбы для УПЦ МП, чем пребывание в единстве с РПЦ", - отметил Ефременко.

Справка

12 мая 2022 года священный синод УПЦ МП постановил решить судьбу дальнейших отношений с РПЦ на широком внутрицерковном собрании.

"В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения возникших в результате войны проблем церковной жизни, которые нас всех беспокоят. При этом подчеркиваем, что мы должны сделать все, чтобы дискуссия по тому или иному вопросу не вывела нас с канонического поля и не повлекла за собой новые разделения в церкви", - говорилось в заявлении синода церкви Московского патриархата.

Перед этим 93 церковных деятеля УПЦ МП выступили с резким осуждением заявлений Кирилла (Гундяева) в поддержку вторжения РФ в Украину 24 февраля и действий российских оккупантов на украинской территории. По их мнению, отныне Кирилл не может быть патриархом московским.

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Вселенский патриархат
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