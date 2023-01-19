УПЦ МП продолжает игру против ПЦУ, Вселенского патриарха и Украинского государства

Попыткой УПЦ МП пошутить есть заключительное замечание, что статус УПЦ МП "не только сопоставимый, но и более автокефальный, чем в ПЦУ". А очевидным обманом - попытка доказать правильность тезиса, который первым озвучил митрополит Онуфрий в письме от 28 сентября 2022 года в Государственную службу по вопросам этнополитики и религиозных организаций: "Украинская Православная Церковь (УПЦ) получила самостоятельность и независимость в своем управлении и устройстве от Русской Православной Церкви (РПЦ) и через нее также получила соединение с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, то есть с другими Православными Церквами". "ПЦУ не только через Константинопольскую Православную Церковь общается с другими Православными Автокефальными Церквами, а еще является неотъемлемой единой с Константинопольской Церковью".

Эта манипуляция послужила руководителю УПЦ МП решением проблемы квадратуры круга: поддержать тезис об "отграничении" своей "самостоятельной и независимой" церкви от РПЦ (на основании решений собора УПЦ МП 27 мая) и минимизировать значение ссылок на Грамоту московского патриарха Алексия II с 1990 года в Уставе об управлении УПЦ МП. Ведь наличие этой ссылки – прямое доказательство отсутствия изменений в каноническом и правовом статусе этого религиозного объединения после "революционного" собора.

Признать этот факт УПЦ МП боится как черт священной воды. Ведь именно на "разрыве" связей с Москвой основывается информационная кампания о "гонении на каноническую церковь" в Украине, которая полностью раскручивается как у нас в стране, так и за рубежом.

Только ПЦУ является автокефальной церковью

"Краткий анализ" написан для нужд религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ МП, которую готовят в Государственной службе по вопросам этнополитики и религиозных организаций по выполнению решений РНБиО от 1 декабря прошлого года. В УПЦ МП подумали, что лучшая оборона – это прямое наступление на ПЦУ. Однако косвенно это атака против Украинского государства, которое в 2016-2019 годах приложило очень много усилий для получения Томоса от Вселенского патриарха.

Документ начинается констатацией, что "в уставе УПЦ нет признаков канонической связи с административными структурами Московского Патриархата, то есть нет признаков подчинения УПЦ Москве". Надо обратить внимание на красноречивый момент: "устав" – это на русском языке, потому что на украинском должен быть "статут". А признаков отсутствия "подчинения УПЦ Москве" насчитано аж пять: предстоятель церкви избирается украинским епископатом и не требует "дополнительных процедур"; епископы избираются в Украине, без согласования с центрами за ее пределами; миро варится в Киеве; Собор епископов УПЦ МП является последней инстанцией апелляции; УПЦ осуществляет пастырскую заботу о своих верных за границей.

Я уже аргументировал ("Русская матрешка. Почему УПЦ и в дальнейшем является частью гундяевской РПЦ", 9 декабря 2022 г.), что изменения в Устав УПЦ МП от 27 мая прошлого года - это материал только для пустых дискуссий и очковтирательства украинцев, а не документ для применения в жизни церкви. Его даже не обнародовали на официальном церковном сайте. Верующие и духовенство задали синоду епископов УПЦ МП десять вопросов, раскрывающих суть манипуляции по каноническому и правовому статусу церкви ("На вопросы верующих и духовенства УПЦ МП должна ответить не только церковная верхушка", 13 января 2023 г.).

Выводы из этого очевидны. УПЦ МП остается частью РПЦ и подчинена органам ее управления. От решений РПЦ зависит ее канонический статус как "самоуправляющейся с правами широкой автономии" части РПЦ (часть Устава РПЦ). Автокефалией здесь и не пахнет. В конце концов УПЦ МП о ней не обращалась даже после решений собора с мая прошлого года.

Отмечу, что пастырские ячейки за границей (приходы), которые создает УПЦ МП - это структуры Московского патриархата для "попечительства" об украинских гастарбайтерах и беженцах по доктрине "русского мира", которую УПЦ МП не осудила. И это дополнительный удар по Вселенскому патриарху (подробно проанализируем впоследствии).

Вместо этого ПЦУ – автокефальная церковь, записанная в Диптихе Поместных Православных Церквей под номером пятнадцатым. А согласно канонам Вселенского православия, в одном государстве не может быть двух автокефальных церквей. Есть и останется одна автокефальная церковь – ПЦУ. По крайней мере, до тех пор, пока Украина будет оставаться Украиной, а не Малороссией в составе восстановленной Российской империи.

Атака против Вселенского патриарха

На этой констатации можно было бы завершить рассмотрение откровений информационно-просветительского отдела. Однако посмотрим на них повнимательнее. Их вдумчивый анализ позволяет сделать неопровержимый вывод, что даже после 24 февраля УПЦ МП остается инструментом в руках Москвы в реализации антиукраинской политики. Сознательно, последовательно, по-фарисейски ехидно и коварно.

Признак того, что статус ПЦУ "менее автокефальный", чем УПЦ МП, информационно-просветительский отдел церкви московского патриархата насчитал семь: получение святого мира от Константинопольского патриарха; исключительное право Патриарха толковать положения Устава ПЦУ в отношении Томоса; решение вопросов, не очерченных Томосом, совместной комиссией Константинопольского патриархата и ПЦУ; обязанность обращаться ко Вселенскому патриарху в случае возникновения конфликтов при избрании предстоятеля ПЦУ; сохранение права апелляции к Константинопольскому патриарху; обязанность обращаться к Вселенскому патриарху для "решения важных вопросов церковного, догматического и канонического характера"; запрет создавать церковные структуры вне Украины для "окормления диаспоры".

Целью озвучивания "признаков менее автокефального статуса ПЦУ" является атака не столько против ПЦУ, сколько против Вселенского патриарха как "первого среди равных" во Вселенском православии. Эту атаку ведет Московский патриархат, чтобы самому занять место "первого" в православии.

Томосом установлено, что Автокефальная Церковь Украины получает все права, принадлежащие другим Поместным Православным Церквам, и указано: "Что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно им [Митрополитом Киевским и всей Украины] и Священным Синодом, следуя евангельскому и другому учению, согласно священному Преданию и уважаемым каноническим постановлениям нашей Святой Православной Церкви, и наставлению 6-го канона I Никейского Вселенского Собора".

Добавлено, что "сохраняется право всех архиереев и другого духовенства на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху, который имеет каноническую ответственность принимать безапелляционные судебные решения для епископов и другого духовенства поместных Церквей, согласно 9-му и 17-му священным канонам IV Хал. .

Следовательно, Митрополит Киевский и всей Украины и синод епископов обладают всей полнотой власти во внутреннем управлении. Апелляция ко Вселенскому патриарху сохранена, потому что это его древняя прерогатива, которая касается всех православных церквей, а не исключительно ВТО. Прерогатива, против которой особенно жестко выступает Москва.

Москва виновата в расколе православия в Украине

В Томосе отмечено: "Автокефальная Церковь в Украине признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и имеет вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностью прежде сохранение нашей Православной Веры неповрежденного и канонического Вселенского союза и союза и другими поместными Православными Церквами незыблемыми".

В Уставе ПЦУ написано: "Православная Церковь Украины является частью Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви и неотъемлемой единой с Матерью Великой Христовой Церковью в Константинополе и через нее со всеми другими Православными Автокефальными Церквами". Отмечено также, что вопросы, "не предусмотренные в Уставе и нуждающиеся в уставном регулировании, рассматриваются смешанной Комиссией, назначенной Вселенским Патриархатом и Автокефальной Церковью в Украине".

Эти положения фиксируют то, что для большинства украинцев само собой разумеется: для Украинского православия Константинопольский патриархат – это историческая Церковь-Мать, от которой наш народ получил крещение более 1000 лет назад. И в 2018 г. эти связи были возобновлены с участием Украинского государства, против чего УПЦ МП выступила достаточно истерически, совместно с РПЦ и Кремлем.

Ключевым решением Вселенского патриархата в процессе создания ПЦУ и предоставления ее автокефалии была отмена акта о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 г. В начале сентября 2018 г. состоялось заседание Синакси (Собрание) всех епископов Константинопольского патриархата, во время которой объяснением необходимости отмены акта с 1686 г. и предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

"Все началось – подчеркнул он – в начале 14-го века, когда престол Киевской митрополии был перенесен без канонического разрешения Матери-Церкви в Москву. И с тех пор со стороны наших киевских братьев продолжались неутомимые усилия обрести независимость от церковного контроля со стороны Московского центра . Действительно, упрямство Московского патриархата стало причиной раскола, от которого до сих пор страдает народ Украины".

Патриарх подчеркнул, что Церковь-Мать не уступала свои канонические права над Украиной, и в ситуации, которая сегодня сложилась в украинском православии, виновата Россия. И потому Вселенский Патриархат взял на себя инициативу решить украинский вопрос, потому что "такую ответственность имеет Церковь-Мать, в соответствии с полномочиями, предоставленными ей Священными Канонами, и учитывая юрисдикционную ответственность Константинополя над Киевской митрополией".

Варфоломей акцентировал, что просьба предоставить Томос на автокефалию Украинской православной Церкви поступила от парламента Украины (постановление 2016 г.). Он проинформировал о канонических исследованиях лучших православных экспертов и канонистов Вселенского Патриархата, которые заключили, что "только один Константинопольский Патриарх имеет привилегию судить и разрешать конфликты епископов, духовенства и митрополитов других Патриархов".

"Правильные" решения Совбеза России

Одиннадцатого октября 2018 г. Синод епископов Вселенского патриархата упразднил акт 1686 г.. На следующий день срочно собрались постоянные члены Совета безопасности РФ, обсудившие "положение РПЦ в Украине". В итоге заявлено: "если страны войдут в русло противоправных действий, то Россия повсюду защищает интересы русских и русскоязычных. Так же, о чем неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных".

Три дня спустя собрался синод РПЦ (с участием митрополита Онуфрия), который заявил, что акт 1686 г. завершил "двухсотлетний период вынужденного раздела" Русской Церкви. А "после воссоединения Русской Церкви в 1686 г. на протяжении более трех веков ни у кого не вызывало сомнения, что православные Украины являются паствой Русской Церкви, а не Константинопольского патриархата. И сегодня, несмотря на давление внешних антицерковных сил, эта многомиллионная паства дорожит единством Церкви всея Руси и сохраняет верность ей". РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

Месяц после собраний в Москве заседал собор епископов УПЦ МП, который решил, что решения Константинопольского Патриархата "являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы". Отмена акта 1686 г. назвали "спекулятивной трактовкой церковной истории" и объяснили: "незаконное вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой Поместной Церкви и попытку решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти и раскольников" происходит с игнорированием "голоса канонической УПЦ".

Для УПЦ МП было и остается "неправильным", когда власть своего государства защищает независимость Украины от российской агрессии, пытается обеспечить национальную безопасность, сохранить украинскую независимость и демократию, а также защитить украинских православных от идеологии "русского мира". Для УПЦ МП "правильным" было решение "украинского церковного вопроса" Совбезом России (с 2015 г. признанным страной-агрессором), потому что происходит с "учетом голоса канонической УПЦ".

До сегодняшнего дня УПЦ МП не отказалась от своих решений с 2018 г.

Последствия такой позиции не пришлось долго ждать. В преддверии широкомасштабного вторжения 24 февраля Путин заявил, что в Киеве продолжается подготовка для "расправы над УПЦ МП". Власти Украины "не реагируют на просьбу граждан Украины отменить законы, ограничивающие права верующих", а в ВРУ "зарегистрированы новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан УПЦ МП".

Томос оказался особенно жизнеутверждающим

И еще одна цитата по решению собора епископов УПЦ МП 2018 г.: "Процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии искусственный, навязанный извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усугубит конфликты среди народа Украины . При таких условиях приобщения епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным".

Епископство, духовенство и верующие УПЦ МП были приглашены присоединиться к процессу получения автокефалии и присоединиться к Объединительному собору, во время которого создан ПЦУ. Ответ был отрицательным, ибо на первом месте митрополит Онуфрий, подавляющее большинство епископата поставили интересы Путина и патриарха Кирилла и новой ипостаси "святой триединой Руси". Руководство УПЦ МП сделало это сознательно, добровольно и упорно.

Сегодня они хотят, чтобы все эти факты мы забыли и не задавали "неудобных вопросов". Пытаются трансформировать процесс запрета деятельности РПЦ в Украине в дискуссии на тему "притеснений" религии в нашем государстве, преимуществ их "автокефалии" над автокефалией ПЦУ, дебатирование степени "разрыва" их связей с Москвой.

Для этого отмена акта 1686 г. должна стать маркером настоящей позиции УПЦ МП относительно своей подчиненности Москве и принадлежности к Украинскому православию. Критерием соблюдения базовых интересов украинского государства и национальной безопасности, завершение колониальной зависимости Украины от России. Итак, церковь митрополита Онуфрия должна ответить на вопрос, поддерживает ли отмена Вселенским патриархом акта 1686 г., или в дальнейшем считает, что это "спекулятивная трактовка церковной истории"? Ответ должен стать частью религиоведческой экспертизы ГЭСС, к подготовке которой УПЦ МП привлечена.

История на несколько способов сыграла злую шутку с УПЦ МП. После 24 февраля процесс предоставления Томоса оказался особенно жизнеутверждающим, свидетельством чего является рост авторитета ПЦУ и лично митрополита Епифания. В отличие от авторитета УПЦ МП и Онуфрия, который "скребет по дну". Предоставление Томоса не было навязано извне, потому что большинство украинских православных декларируют принадлежность к автокефальной церкви. Украинцы убеждены, что деятельность московской церкви в нашем государстве – это рудимент колониального прошлого, от которого нужно избавиться как можно скорее.

Для победы над Россией и построения новой европейской Украины

Разделение и усугубление конфликтов среди украинцев остается стратегической целью УПЦ МП. Ее руководство пропагандирует тезис о "притеснении единой канонической православной церкви", ведя непримиримую, лживую и антигосударственную кампанию по дискредитации автокефалии ПЦУ и Вселенского патриарха. Созвучно с тезисами российской политики и пропаганды.

Заключение Венецианской комиссии о Вселенском патриархате

Этому нужно решительно положить конец, ибо согласно статье 5 "Закона о свободе совести и религиозных организаций" религиозная организация "не должна вмешиваться в деятельность других религиозных организаций, в какой-либо форме проповедовать рознь, нетерпимость к неверующим и верующим других вероисповеданий". Религиозная организация "обязана соблюдать требования действующего законодательства и правопорядка".

Быть гражданином – это права и обязанности. Это правило в равной степени касается и религиозных организаций.

УПЦ МП игнорирует, что позиция Вселенского патриарха как "первого среди равных" во Вселенском православии подтверждена не только канонами, но и решениями европейских судов. В 2010 г. Венецианская комиссия написала обширное заключение о праве Константинопольского патриарха использовать титул Вселенский (Экуменический) патриарх. Несколько лет до этого употребление этого титула запретила Вселенскому патриарху Турция.

Комиссия отметила, что патриархат "никогда формально или фактически не отказывался от этого давнего титула, и действительно считает его важным для идентичности и функций своего института". Титул "вселенский" признан православными церквями в других странах.

Во-первых, Вселенский патриарх обладает прямой административной властью над православными церквями в ряде других стран, включая православные общины в Западной Европе, Северной и Южной Америке. Во-вторых, он признан вселенским духовным лидером другими автономными и автокефальными православными церквями. Патриарх является первым в чести среди православных епископов, председательствует лично или через делегата на любом соборе православных предстоятелей или епископов, в котором он участвует, и служит главным представителем православной общины, особенно в контактах с другими христианскими конфессиями. Он пользуется правом созыва чрезвычайных синодов, а также Всеправославных Соборов. Одна из его основных функций – это "сохранение единства Церкви".

Реализуя стратегию "притеснений единой канонической церкви", УПЦ МП демонстрирует, что ничего не поняла и ничему не научилась. И потому ставка игры, которую пытается вести УПЦ МП, предельно высока. Украинское православие должно остаться во Вселенском православии, вероучение, каноны и идентичность которого основано в первом тысячелетии и утверждено под председательством Вселенского патриарха.

Или, в противном случае, тоже должно стать частью православия, которым будет руководить Московский патриарх для воплощения мессианской идеи "третьего Рима" (спрятана под идеологему "Святой Триединой Руси"), в котором царит "симфония" светской и церковной власти "императора" и церковной власти?

Третьего здесь не дано.

После страданий, трагедий и жертв в российско-украинской войне экзистенциальный выбор украинского государства и украинской нации не оставляет места для такой альтернативы. Поэтому актуальность выбора в церковной сфере между Москвой и Константинополем может казаться в головах лишь без сознания сторонников "русского мира" или российской агентуры.

Митрополита Онуфрия и его церковный аппарат без сознания не назовешь.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократы как можно скорее необходимо принять законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".