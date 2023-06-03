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OPINION

УПЦ МП постоянно утверждает, что они не МП, а обычная украинская церковь

3 июня, 2023 суббота
07:27
Мнение Николай Княжицкий

Но процитирую вчерашнее обращение патриарха Кирилла (Гундяева), опубликованное на сайте московской церкви

"А что сохраняет единство? Церковь наша Русская! Мы знаем, как трудно сегодня быть членами Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, какие обрушиваются на людей репрессии, если они решаются сохранять свой духовный выбор и оставаться верными выбору своих предков. Чтобы разделить духовно наш народ, была искусственно создана раскольническая группировка, лишенная всякой благодати. Но эти ряженые люди не могут быть духовными руководителями, потому что нет на них благодати, ведь народ это чувствует и, несмотря на репрессии, давление, сохраняет единство с Церковью всей Руси."

Так что Гундяев сам утверждает, что никакой УПЦ не существует, а существует церковь Московского патриархата и что она является частью Русской церкви. В этом же обращении Гундяев оскорбляет Украинскую церковь и ее верных.

Но наш закон о запрете Московской церкви 8221 блокируется. Даже правительственный закон, который не запрещает Московскую церковь, но по крайней мере имитирует борьбу с ней, не выносится в зал. Почему? У фракции "Слуга народа" не хватает голосов за его принятие. Оказалось, что для некоторых членов этой фракции (это лишь часть, очевидно, во власти патриотов много) верность Гундяеву и сейчас весит больше, чем верность Зеленскому.

У них свой Язык и Вера. А Армия?

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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