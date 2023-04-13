УПЦ МП подала иск на ведущих "95 квартала" Пикалова и Кошевого за "унижение чести и достоинства из-за религиозных убеждений"
УПЦ МП судится с ведущими шоу "Байрактар News" Александром Пикаловым и Евгением Кошевым за высказывания, верующие обвинили их в пропаганде насилия в отношении священнослужителей
Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (МП).
"Следственный отдел Печерского УП ГУНП в Киеве наконец начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова А. В. и Кошевого Е. В. в передаче "Байрактар News", которые содержали в себе унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями" , - отметили в церкви.
В частности, пресс-служба приводит цитату из выпуска "Байрактар News": "Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть у священника УПЦ МП – 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 грн".
В церкви утверждали, что это повлекло за собой "неединичные случаи применения грубой физической силы в отношении священнослужителей и верующих УПЦ (МП)".
- Напомним, сотрудники Минкульта зафиксировали аварийное состояние Киево-Печерской Лавры. По факту незаконного разрушения исторических построек лавры правоохранители начали уголовное производство.
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