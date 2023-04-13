Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (МП).

"Следственный отдел Печерского УП ГУНП в Киеве наконец начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова А. В. и Кошевого Е. В. в передаче "Байрактар News", которые содержали в себе унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями" , - отметили в церкви.

В частности, пресс-служба приводит цитату из выпуска "Байрактар News": "Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть у священника УПЦ МП – 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 грн".

В церкви утверждали, что это повлекло за собой "неединичные случаи применения грубой физической силы в отношении священнослужителей и верующих УПЦ (МП)".