Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Что будет с УПЦ под руководством митрополита Онуфрия? Если он даже теперь, когда есть еще определенная возможность ухватиться хоть за спасительную шлюпку, есть варианты и сегодня, как можно было бы спасти хотя бы остатки своей духовной репутации как главы церкви, и спасти своих епископов и священников", - отметил он.

Драбинко считает, что лучшим вариантом было бы сейчас собрать после выступления Кирилла архиерейский и поместный соборы, осудить решение Кирилла, заявить о выходе, а не отмежевание, как это было в Феофании 27 мая 2022 года.

"Выход из московского патриархата, начать почитать патриарха Варфоломея и просить у него о решении их канонического статуса на этот день. Если не должны присоединяться к поместной УПЦ под руководством митрополита Онуфрия - должны делать шаги по окончательному спасению остатков репутации, которая на сегодняшний день есть", - отмечает он.

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Кроме этого, он добавил, что если этого не произойдет, то будет деградация и развал такого института, как УПЦ МП.

"Московского патриархата в Украине вообще не будет и, я думаю, что это случится в ближайшее время", - подчеркнул Драбинко.