УПЦ (МП) перестала быть священной коровой для общественного мнения, - исполнительный директор фонда "Деминициативы"
УПЦ (МП) перестала быть авторитетом для общества, оно одобряет работу правоохранительных органов в отношении представителей церкви, являющихся соучастниками военных преступлений РФ
Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.
"Если есть факты того, что представители УПЦ (МП) воюют на стороне России – они должны отвечать по закону независимо от общественного отношения. В целом, общественное мнение показательно и создает определенную атмосферу одобрения для работы правоохранительных органов", - отметил он.
Бурковский также добавил, что это выбивает почву из-под ног чиновников, пытающихся защищать русскую церковь в Украине.
"Позиция общества показывает, что вещи нужно называть своими именами. О деятельности представителей, которые на оккупированных территориях являются соучастниками военных преступлений и на свободных территориях являются диверсантами - их нужно преследовать. Здесь УПЦ (МП) перестала быть священной коровой для общественного мнения и это очень хорошо", - подытожил представитель фонда,
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