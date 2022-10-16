Об этом в эфире Еспресо заявил исполнительный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Если есть факты того, что представители УПЦ (МП) воюют на стороне России – они должны отвечать по закону независимо от общественного отношения. В целом, общественное мнение показательно и создает определенную атмосферу одобрения для работы правоохранительных органов", - отметил он.

Бурковский также добавил, что это выбивает почву из-под ног чиновников, пытающихся защищать русскую церковь в Украине.

"Позиция общества показывает, что вещи нужно называть своими именами. О деятельности представителей, которые на оккупированных территориях являются соучастниками военных преступлений и на свободных территориях являются диверсантами - их нужно преследовать. Здесь УПЦ (МП) перестала быть священной коровой для общественного мнения и это очень хорошо", - подытожил представитель фонда,