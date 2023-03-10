УПЦ МП отреагировала на требование освободить здания Киево-Печерской лавры

Об этом сообщили в Facebook 10 марта.

"10 марта 2023 года стало известно о письме руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес Киево-Печерской Лавры с требованием выселиться из обители до 29 марта. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт обители", - говорится в сообщении.

В своем сообщении добавляется, что "свой ультиматум чиновники Минкульта объясняют выводами Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине".

Также отмечается, что в письме никакой информации о юридических основаниях для таких действий не указано.

В посте сообщается, что основанием для отселения монахов "является лишь прихоть чиновников из Минкульта, равно как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века".