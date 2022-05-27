УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров

Об этом говорится в постановлении УПЦ после Собора.

Собор принял следующее:

"Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди "Не убий!" (Исх.20:13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне", - говорится в сообщении.

Там обратились к власти Украины и РФ с просьбой продолжить переговоры

"Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине", - заявили в УПЦ (МП).

Собор принял дополнения и изменения в устав об управлении, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости церкви.

"Собор выражает глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском Православии. Существование раскола Собор воспринимает как глубокую болезненную рану на церковном теле. Особенно досадно от того, что последние действия Константинопольского Патриарха в Украине, следствием которых стало образование ПЦУ, лишь углубили недоразумение и привели к противостоянию. Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога", - говорится в сообщении.

В Церкви заявили, что для того чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо:

прекратить "силовые захваты храмов и принудительные переводы" приходов Украинской Православной Церкви.

осознать, что их канонический статус является фактически неавтокефальным.

решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, "является вполне очевидным", что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов.

"Собор выражает глубокое убеждение, что залогом успеха диалога должно стать не только желание к восстановлению церковного единства, но и искреннее стремление выстраивать свою жизнь на основе христианской совести и моральной чистоты", - подытожили в УПЦ.