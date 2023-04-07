Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире канала "Большой Львов", сообщил он в фейсбуке .

По его словам, УПЦ МП должна засвидетельствовать разрыв отношений с РФ, ведь она об этом сообщала, но не сделала. В частности, церковь московского патриархата в своем уставе ссылается на грамоту, выданную русским патриархом Алексием II. Также о связях с Россией свидетельствуют украинская религиоведческая экспертиза, следствие в отношении священников.

"В таком случае есть один способ это ограничить – принять закон и запретить деятельность структур, связанных с РПЦ, из соображений нацбезопасности. Это лишь одно исключение, когда государство может ограничить те или иные свободы в соответствии с решением ЕСПЧ и Конвенцией по защите прав человека , ратифицированной Украиной", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что такой закон подали в парламент, но не выносятся на голосование. Николай Княжицкий отметил, что УПЦ МП нужно запретить, ведь она связана с подсанкционным патриархом Кириллом и РПЦ, благословляющей россиян на войну против Украины.

"Очевидно, мы должны дать им выбор. Если они разорвут эти связи, то смогут существовать в Украине. Однако УПЦ МП не собирается этого делать. Мне кажется, их очень долго кто-то подталкивал к этому выбору, надеясь, что они его сделают". Я не верю в это. Мы видим, как нагло вел себя Паша Мерседес, который угрожал президенту и всем на свете. Не будут они никаким способом разрывать связи с Москвой, поэтому и не могут существовать дальше", - заявил он.

Николай Княжицкий отметил, что в УПЦ МП есть разные люди и часть присоединяется к ПЦУ, другим христианским конфессиям, но структура, связанная с РФ, из соображений нацбезопасности Украины не может существовать.

"Русскую православную церковь в Украине нужно немедленно запретить. Об этом наш Законопроект №8221. Он не посягает на свободу вероисповедания и полностью отвечает Европейской конвенции по правам человека".

"Я не разделяю мнение коллеги, председателя нашего комитета по гуманитарной политике Никиты Потураева от "Слуг Народа", высказанное в интервью NV о том, что Украине нужен еще один Томос. Польская церковь, к примеру, имеет два Томоса: один от Константинополя, другой от сталинской Москвы. Константинополь второй Томос не будет выдавать. Зачем? Чтобы после Порошенко, еще был Томос Зеленского?Но это абсурд. А вот в том, что нужно способствовать получению Патриаршего статуса, - полностью соглашаюсь с коллегой Потураевым. И сейчас это выглядит возможным для УГКЦ", - отметил Княжицкий.