Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Так, 5 июня специальная комиссия Министерства культуры и информационной политики завершила свою работу по Киево-Печерской лавре и подписала с Национальным заповедником акт приема-передачи имущества.

Комиссия в своем отчете указала на нарушение требований законодательства со стороны монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) УПЦ МП.

На основе отчета комиссии заповедник требует от монахов освободить и вернуть государству все 79 культовых зданий и объектов.

Известно, что заповедник направил монахам УПЦ МП акт приемки-передачи госимущества в трех экземплярах. Там ожидали, чтобы монахи подписали акт в течение трех рабочих дней с момента получения. Также им было направлено требование передать в распоряжение заповедника ключи от замков и дверей ко всем объектам.

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"Должны констатировать, что срок истек и УПЦ до сих пор этого не сделала. Это и все другие препятствия будут вовлечены в судебное дело", - отметил Александр Ткаченко.

Глава минкульта добавил, что в начале июля Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ожидает решения Хозяйственного суда г. Киева об обязательстве УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом его собственником.

"Отчет Комиссии МКИП по приемке-передаче имущества и требования заповедника будут доказательствами многочисленных нарушений, допущенных УПЦ, а также совершение представителями УПЦ препятствий в пользовании имуществом заповедника в судебном заседании для вынесения соответствующего решения", - заявил министр.

Что известно о пребывании УПЦ (МП) в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.

Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

8 июня Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. 10 июня подобное решение принял Киевский облсовет.