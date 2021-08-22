УПЦ МП не представляет весь украинский народ, - спикер патриарха Варфоломея

Об этом Духовном фронта Украины заявил Николаос Папахристу, директор Управления прессы и коммуникаций вселенского патриарха Варфоломея, который сопровождает его во время посещения Украины, рассказывает Еспресо.TV .



"Уверен, что отдельные действия не выражают мнение всего украинского народа, который известен своей любовью, благодарностью и уважением к вселенскому престолу и, в целом, теплой и душевной гостеприимством к каждому гостю страны. Отношения вселенского престола с украинским народом складывались веками. Они , несомненно, исторические и глубоко духовны. Они сильные и несгибаемые", - подчеркнул Папахристу.



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Также он подтвердил, что Варфоломей "примет участие в торжествах по случаю Независимости Украины".

Николаос Папахристу также выразил сожаление, что в УПЦ МП решили занять позицию обид и дешевых трюков против вселенского патриарха Варфоломея.

"Очень жаль, если некоторые люди думают, что обиды и дешевые коммуникативные приемы смогут отбить охоту Его Святейшество", - подчеркнул представитель Вселенского патриархата.





Председатель ОО "Миряне" Василий Макаровский и предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий

Перед нынешним визитом Варфоломея в Украину структуры УПЦ МП развернули против него масштабную пропагандистскую кампанию - как в оффлайне, так и в онлайне. Они распространяли русскоязычный хэштег СтопВарфоломей, называли его "Бармалеем", а вчера в первый день пребывания Константинопольского патриарха в Киеве пикетировали места его нахождения.



Как можно узнать из открытых источников, основным координатором активности против Варфоломея является ОО "Миряне".



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