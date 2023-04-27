УПЦ МП лишили права пользоваться земельными участками в Броварах
В Броварах на Киевщине все пять храмов УПЦ МП лишили права пользоваться четырьмя земельными участками
Об этом сообщил заместитель главы Броварской РВА Александр Дорошенко в фейсбуке .
"Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Речь идет о четырех земельных участках, на которых расположены пять храмов", - подчеркнул он.
Такие решения принимают Броварская и Березанская общины района.
Алексей Дорошенко отметил, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения РФ в ПЦУ принадлежало только четыре храма в Броварской общине, которая состоит из Броваров, Требухова и Княжичей. Еще 11 приходов подчинялись УПЦ. Сейчас УПЦ принадлежат пять храмов, а в ПЦУ – десять.
- 4 апреля Хмельницкий облсовет запретил деятельность УПЦ МП , ранее похожий шаг сделали депутаты горсовета.
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