Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"Во-первых, нужно принимать закон о запрете деятельности этой псевдорелигиозной структуры. С этого нужно начинать, а не водить козу из этой всей истории. Во-вторых, я очень много раз участвовал в подобных событиях. Я знаю точно, что если там не будет присутствовать другая сторона, если будет меньше медиавнимания - они сами расходятся. Они сейчас просто играют с нашим медиапространством, нашей демократией и просто над нами издеваются", - сказал он.

Ягун добавил, что для УПЦ (МП) нужна картинка, и они ее получили и распространяют.

"Уже были обращения в различные церкви, международные организации. Еще они хотят спровоцировать проукраинских активистов, которые там есть, на кровопролитие. Это их идея-фикс. Для того чтобы показать: "мы вот защищаем святыни, а эти изверги сюда пришли". Спровоцировать сейчас людей очень легко", - подытожил генерал-майор.