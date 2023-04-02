УПЦ (МП) хочет спровоцировать кровопролитие в киевской Лавре, - генерал-майор СБУ Ягун
Представители УПЦ (Московского патриархата) хотят спровоцировать проукраинских активистов, требующих их выселения из Киево-Печерской лавры, на кровопролитие
Об этом в эфире Еспресо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
"Во-первых, нужно принимать закон о запрете деятельности этой псевдорелигиозной структуры. С этого нужно начинать, а не водить козу из этой всей истории. Во-вторых, я очень много раз участвовал в подобных событиях. Я знаю точно, что если там не будет присутствовать другая сторона, если будет меньше медиавнимания - они сами расходятся. Они сейчас просто играют с нашим медиапространством, нашей демократией и просто над нами издеваются", - сказал он.
Ягун добавил, что для УПЦ (МП) нужна картинка, и они ее получили и распространяют.
"Уже были обращения в различные церкви, международные организации. Еще они хотят спровоцировать проукраинских активистов, которые там есть, на кровопролитие. Это их идея-фикс. Для того чтобы показать: "мы вот защищаем святыни, а эти изверги сюда пришли". Спровоцировать сейчас людей очень легко", - подытожил генерал-майор.
- 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Служба безопасности Украины в субботу, 1 апреля 2023, обнародовала фрагменты перехваченных телефонных разговоров с участием митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя).
- В конце концов митрополиту Павлу присудили круглосуточный домашний арест на 2 месяца с браслетом.
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