УПЦ (МП) – это не церковь, а подконтрольная структура ФСБ, – нардепка Пипа

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Если бы эта церковь действительно хотела каких-то изменений, она становилась бы частью Православной церкви Украины (ПЦУ). Учение этих церквей по факту одинаковое, только вопрос кто управляет, чья власть, кто принимает решения и чьи деньги. Собор сказал, что они не хотят и в статье УПЦ (МП) написано, что устав может быть изменен в согласовании с первичной организацией, то есть с Москвой. Это не церковь, а подконтрольная структура ФСБ” – подчеркнула нардепка.



Наталья Пипа отметила, что возникает вопрос, насколько легитимны изменения УПЦ (МП) в устав. Возможно, это инициатива Онуфрия или Кирилла под давлением политической ситуации, чтобы перекраситься и заявить, что от Москвы мы отсоединились. Ибо понимают, что прихожане будут отпадать от этой церкви.



"Поэтому ничего хорошего от синода и этого отсоединения я не жду. Мне известно из всех производств, которые открыты, что только одно дело пошло в суд. Даже из СМИ мы видим, как священники московского патриархата сдавали позиции наших военных, что приводило к гибели мирного населения. Соответственно, этими людьми, прежде всего, должно заниматься СБУ и они должны отвечать по закону о коллаборационизме", - отметила народная депутат Украины.

26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров.

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря считает, что слова о "независимости и самостоятельности" в решении Собора УПЦ МП - это изобретение для прикрытия зависимости и несамостоятельности.

Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.