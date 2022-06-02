УПЦ (МП) – это не церковь, а подконтрольная структура ФСБ, – нардепка Пипа
Наталья Пипа, народная депутат Украины считает, что Украинская православная церковь Московского патриархата скорее под давлением политической ситуации пытается перекраситься, чтобы не потерять своих прихожан, но изменений в их деятельности не будет
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"Если бы эта церковь действительно хотела каких-то изменений, она становилась бы частью Православной церкви Украины (ПЦУ). Учение этих церквей по факту одинаковое, только вопрос кто управляет, чья власть, кто принимает решения и чьи деньги. Собор сказал, что они не хотят и в статье УПЦ (МП) написано, что устав может быть изменен в согласовании с первичной организацией, то есть с Москвой. Это не церковь, а подконтрольная структура ФСБ” – подчеркнула нардепка.
Наталья Пипа отметила, что возникает вопрос, насколько легитимны изменения УПЦ (МП) в устав. Возможно, это инициатива Онуфрия или Кирилла под давлением политической ситуации, чтобы перекраситься и заявить, что от Москвы мы отсоединились. Ибо понимают, что прихожане будут отпадать от этой церкви.
"Поэтому ничего хорошего от синода и этого отсоединения я не жду. Мне известно из всех производств, которые открыты, что только одно дело пошло в суд. Даже из СМИ мы видим, как священники московского патриархата сдавали позиции наших военных, что приводило к гибели мирного населения. Соответственно, этими людьми, прежде всего, должно заниматься СБУ и они должны отвечать по закону о коллаборационизме", - отметила народная депутат Украины.
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