Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Несколько месяцев назад мы в парламенте проголосовали и упростили процедуру приобретения гражданства Украины для наших защитников. Для тех, кто сейчас в рядах ВСУ или ТРО защищают нашу страну на фронте. Для них мы упростили и сроки, и процедуру обретения украинского гражданства. Это единственное исключение", - подчеркнул он.



Наливайченко добавил, что все остальные должны проходить тщательную проверку получения гражданства Украины.



"Для всех других должна существовать усиленная и проверка, и процедура обретения украинского гражданства. Для этого при Президенте Украины за бюджетные средства содержится комиссия при Президенте Украины, чтобы они осуществляли эти проверки", - сказал Наливайченко.

3 июня в Государственной миграционной службе подтвердили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.

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