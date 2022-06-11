Упрощенная процедура получения украинского гражданства может быть только для иностранных воинов ВСУ, - Наливайченко
Экс-глава Службы безопасности Украины, нардеп Валентин Наливайченко убежден, что все остальные должны проходить тщательно процедуру получения гражданства Украины без исключений
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Несколько месяцев назад мы в парламенте проголосовали и упростили процедуру приобретения гражданства Украины для наших защитников. Для тех, кто сейчас в рядах ВСУ или ТРО защищают нашу страну на фронте. Для них мы упростили и сроки, и процедуру обретения украинского гражданства. Это единственное исключение", - подчеркнул он.
Наливайченко добавил, что все остальные должны проходить тщательную проверку получения гражданства Украины.
"Для всех других должна существовать усиленная и проверка, и процедура обретения украинского гражданства. Для этого при Президенте Украины за бюджетные средства содержится комиссия при Президенте Украины, чтобы они осуществляли эти проверки", - сказал Наливайченко.
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3 июня в Государственной миграционной службе подтвердили, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.
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