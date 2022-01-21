Упрощение предоставления военной помощи в случае вторжения РФ: США предложили проект о лендлизе для Украины
Американский сенатор Джин Шахин предложила законопроект о лендлизе, который должен упростить предоставление военной помощи на фоне угрозы вторжения РФ в Украину
Об этом сообщается на сайте сената США.
"США должны предпринять немедленные и решительные действия для поддержки наших украинских партнеров и чтобы предотвратить российское вторжение. Этот законопроект, который поддерживают обе партии в Конгрессе, должен обеспечить президента Байдена инструментами, необходимыми для быстрого снабжения важного вооружения Украине, чтобы она могла противостоять действиям" , – говорится в заявлении Шахин.
Эта инициатива возникла по итогам недавней поездки двухпартийной делегации американских сенаторов в Украину, во главе которой были Шахин и Роб Портман.
Так, законопроект гарантирует, что бюрократические преграды не помешают Администрации действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, необходимые для защиты.
Справка: практика "лендлиза" широко применялась в годы Второй мировой войны – тогда США поставляли оружие и стратегические материалы союзникам по антигитлеровской коалиции на частично безвозмездной основе.
- Напомним, Великобритания отправила в Украину 30 спецназовцев на фоне угрозы РФ.
- На фоне российской угрозы Эстония намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы.
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