Упрощение предоставления военной помощи в случае вторжения РФ: США предложили проект о лендлизе для Украины

Об этом сообщается на сайте сената США.



"США должны предпринять немедленные и решительные действия для поддержки наших украинских партнеров и чтобы предотвратить российское вторжение. Этот законопроект, который поддерживают обе партии в Конгрессе, должен обеспечить президента Байдена инструментами, необходимыми для быстрого снабжения важного вооружения Украине, чтобы она могла противостоять действиям" , – говорится в заявлении Шахин.



Эта инициатива возникла по итогам недавней поездки двухпартийной делегации американских сенаторов в Украину, во главе которой были Шахин и Роб Портман.



Так, законопроект гарантирует, что бюрократические преграды не помешают Администрации действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, необходимые для защиты.



Справка: практика "лендлиза" широко применялась в годы Второй мировой войны – тогда США поставляли оружие и стратегические материалы союзникам по антигитлеровской коалиции на частично безвозмездной основе.

Напомним, Великобритания отправила в Украину 30 спецназовцев на фоне угрозы РФ.

На фоне российской угрозы Эстония намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы.